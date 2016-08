Menu Musical apresenta o pianista Diego Guimarães

Redação Bem Paraná com assessoria

30/08/16 às 14:37 Redação Bem Paraná com assessoria

O Menu Musical, projeto da Lumen FM em parceria com o Shopping Curitiba, traz o pianista Diego Guimarães para alegrar as tardes do Largo Curitiba (piso L2).

Guima, como é conhecido, é instrumentista, arranjista e participa de grupos musicais locais. Já dividiu o palco com nomes importantes da cena curitibana do Jazz, Bossa Nova, Samba Rock e Funk Soul, como a Confusion Jazz Band, Jordana Soletti, Sgt. Stone e Sabrina Blues Mendes.

Em setembro, ele estará no Shopping Curitiba, às quintas e sextas-feiras das 12h às 14h, e sábados, das 13h às 15h. O Menu é aberto ao público e gratuito.

Serviço

Menu Musical;

Quando: quinta e sexta das 12h às 14h; sábado das 13h às 15h;

Onde: Largo Curitiba, piso L2;

Entrada Franca;

Shopping Curitiba

Av. Brigadeiro Franco, 2.300

Curitiba (PR)