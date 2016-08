Sistema do Bradesco cai e clientes têm problemas para acessar conta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os clientes do Bradesco não estão conseguindo utilizar os serviços do banco desde o começo da manhã desta terça-feira (30). Ficaram instáveis os serviços de internet e mobile banking, caixas eletrônicos e o sistema de cartões, segundo relatos nas redes sociais. As queixas principais são as dificuldades para pagar contas e compras dentro das lojas, além da impossibilidade de sacar dinheiro. O dia 30 costuma ser um dia de recebimento de salário. A esses clientes o banco tem respondido que o serviço está intermitente e que trabalha para a resolução do problema. Não informa, contudo, uma previsão de quando o sistema voltará a operar. O Bradesco tem 25,2 milhões de correntistas, de acordo com dados divulgados na demonstração de resultados no segundo trimestre. Procurado, o Bradesco disse ter registrado oscilações em seus serviços de internet banking e mobile e que "equipes do banco já estão trabalhando para normalizar o sistema, o que deve ocorrer em breve."