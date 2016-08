Melhor visitante, Palmeiras perde chance de disparar com tropeços em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras foi a Brasília no último domingo (28) e conseguiu vencer o Fluminense como visitante. O triunfo no Mané Garrincha foi responsável pelo retorno do clube alviverde à condição de melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o time do técnico Cuca passou a encontrar mais dificuldades em casa. Nos últimos quatro jogos no Allianz Parque, foram apenas cinco pontos conquistados -a equipe empatou com Santos (1 a 1) e Ponte Preta (2 a 2), além de perder para o Atlético-MG (0 a 1) e derrotar o Vitória (2 a 1). Os fatos fazem o Palmeiras viver uma situação completamente oposto à do começo da competição. Nas primeiras rodadas, o time tinha um aproveitamento ruim fora de casa. O baixo rendimento era compensado pelo excelente retrospecto como mandante. A equipe, por exemplo, conseguiu emendar sete vitórias seguidas em casa até a 12ª rodada do campeonato. No mesmo período, os comandados de Cuca foram derrotados três vezes, com um empate e apenas um triunfo, diante do Flamengo, também em Brasília. Com os resultados da 22ª rodada, o Palmeiras ampliou a vantagem na liderança -são três pontos à frente do Flamengo. Cuca, apesar disso, prefere não pensar na situação, tampouco traçar planos para sustentar a diferença nas próximas rodadas. "A diferença é pequena. Não quero pensar na vantagem que temos em relação aos rivais agora. Eu miro lá na frente. Penso em 72, 73, 74 pontos para ser campeão", explicou o treinador. Se mantiver o aproveitamento de pouco mais de 65%, o Palmeiras conseguirá bater a meta de Cuca, fechando o Brasileirão com 74 pontos. Desde 2006, esse número foi suficiente para os times conquistarem os títulos. SEQUÊNCIA DIFÍCIL Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque. O confronto está marcado para o dia 7. Depois, o time vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, equipe que briga por uma vaga no G4. Na sequência, o alviverde mede forças com o vice-líder Flamengo. A partida será disputada no Allianz Parque. Após um intervalo de três dias, será a vez de pegar o Corinthians em Itaquera -o rival ocupa hoje a quarta posição do campeonato.