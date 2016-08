Beer Tour Curitiba acontece no fim de semana

(foto: Divulgação)

Nos últimos anos, Curitiba se consolidou como a capital brasileira das cervejas artesanais, concentrando algumas das principais cervejarias e mestres-cervejeiros do país. Agora, a cidade acaba de ganhar um inédito roteiro turístico e de degustação por suas principais cervejarias: o Beer Tour Curitiba. Promovido pela Capital Gourmet, empresa responsável pelas principais feiras gastronômicas da cidade, o projeto tem o objetivo de difundir, ainda mais, o trabalho de excelência do mercado cervejeiro curitibano.

O segundo tour será realizado neste sábado (3), a partir das 10h, com saída do Museu Oscar Niemeyer, com um roteiro por algumas das principais cervejarias da cidade. Nesta edição, os participantes terão a oportunidade de conhecer as cervejarias Bodebrown, onde também será servido o almoço, Bier Hoff e Nashville. O roteiro especial vai terminar na Swamp, onde será realizada uma confraternização com o grupo, que poderá saborear uma deliciosa costelinha barbecue.

Durante a visitação, comandada pelo guia e cervejeiro Gabriel Vasques, os participantes irão, é claro, degustar cervejas e conhecer um pouco mais sobre a história dos empreendimentos, além de ficarem por dentro do processo de produção das bebidas.

O segundo Beer Tour Curitiba será realizado neste sábado (3), a partir das 10h, com saída e retorno no Museu Oscar Niemeyer. O tour completo custa R$ 200,00 por pessoa e as reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 3501-2746. Cada participante terá direito a um Kit boas vindas e seguro viagem, degustação de 220ml em cada cervejaria, almoço (hambúrguer com chips) e lanche ao final do passeio. Mais informações na página oficial do tour no Facebook (http://bit.ly/2akBcPb ).