(foto: Divulgação/ Sindicato dos Bancários)

Internautas reclamam pelo twitter que o sistema do banco Bradesco está fora do ar. Segundo as reclamações, os problemas começaram no final da manhã desta terça-feira, 30. Ficaram instáveis os serviços de internet e mobile banking, caixas eletrônicos e o sistema de cartões.

As queixas principais são as dificuldades para pagar contas e compras dentro das lojas, além da impossibilidade de sacar dinheiro. O dia 30 costuma ser um dia de recebimento de salário e, pórtanto, de maior movimento nas transações bancárias.

O banco explica que serviço está instável, mas que trabalha para a resolução do problema. Mas não dá uma previsão para que o sistema seja restabelecido.

O Bradesco tem 25,2 milhões de correntistas, de acordo com dados divulgados na demonstração de resultados no segundo trimestre.

Por nota, o Bradesco disse ter registrado oscilações em seus serviços de internet banking e mobile e que "equipes do banco já estão trabalhando para normalizar o sistema, o que deve ocorrer em breve."