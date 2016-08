Livro defende o transporte por trem no Brasil

Da redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução)

Será lançado em Curitiba nesta quarta-feira (31) o livro Ferrovias (Kotter Editorial, 292 páginas, R$ 29,90), de José Manoel Ferreira Gonçalves. Nele o autor junta uma série de artigos que vem publicando na imprensa brasileira sobre o ferroviarismo. José Manoel é engenheiro, advogado, jornalista e cientista político, Mestre e Doutor em engenharia, sendo o o mestrado direcionado à intermodalidade e o doutorado centrado nas ferrovias.

O autor preside a FerroFrente, entidade que promove estudos e lidera ações junto aos três poderes pelo meio de transporte mais eficiente, menos oneroso, mais seguro e menos poluente que o homem inventou: o trem.

O lançamento nacional de Ferrovias acontece às 17 horas, no Marbô Bakery, na rua Dr. Faivre, 621, com a presença do autor.