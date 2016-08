Vice de Janot participa de ato anti-Temer em Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vice-procuradora-geral da República, Ela Wiecko Volkmer de Castilho, participou de um ato contrário ao governo interino de Michel Temer (PMDB) em Portugal. O vídeo, divulgado pela TVT (TV dos Trabalhadores), data de 28 de junho de 2016. A revista "Veja" publicou o fato nesta terça-feira (30). "Somos contra o golpe, a favor da democracia no Brasil (...) É preciso que os golpistas não tenham seu caminho aberto, é preciso, para isso, que os honestos regressem à política e que a democracia volte a vigorar em toda a sua plenitude no Brasil", disse Boaventura de Sousa Santos, professor da Universidade de Coimbra. Em seguida, os manifestantes gritaram "Fora, Temer". No vídeo, a vice do procurador-geral Rodrigo Janot adota uma postura mais tímida. Ela não participa do grito de ordem, mas sorri e segura um cartaz com os dizeres "Contra o golpe". A reportagem ainda não conseguiu contato com Ela Wiecko. Wiecko foi indicada por Janot para assumir a vice-procuradoria-geral em 2013. Manoel Lauro Volkmer de Castilho, seu marido, pediu exoneração do cargo que ocupava no gabinete do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Ele endossou um manifesto em defesa da decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) contra o juiz Sergio Moro.