Ilustrador da DC e Marvel vem a Curitiba para workshop

A cultura Pop nunca esteve tão em evidência. Impulsionada por conta das grandes produções cinematográficas, os quadrinhos, por exemplo, ganharam espaço até com o público que antes desconhecia o cenário Nerd. Quanto maior o sucesso das adaptações na telona, mais os fãs querem saber sobre o tema. Bloggers, Youtubers e influenciadores que tratam do assunto também ganham cada vez mais visibilidade. E pensando em aproximar o público aficionado pelos diversos conteúdos que englobam o universo Pop, com os influenciadores digitais do cenário, o Grupo Epic, uma produtora transmídia voltada ao público jovem, traz a Curitiba diversos eventos com a temática.

Com sede no Rio de Janeiro, mas abrangência nacional - seus influenciadores somam 2 milhões de seguidores -, a empresa sentiu que deveria levar o conhecimento que agrega para mais lugares do Brasil, como explica Pilar Moretzsohn, uma das sócias do grupo. “Uma das vertentes do Epic é promover a troca de conhecimento e, por isso, já realizamos diversos eventos no Rio de Janeiro. Porém nossos seguidores de outras regiões sempre pediam para que levássemos os cursos a outros lugares. Então criamos o Epic Road Show“, conta.

O primeiro destino da jornada é Curitiba e o tópico será ilustração de quadrinhos. Quem dividirá o conhecimento com os participantes, no dia 10 de setembro no Four Coworking, será Rodney Buchemi, ilustrador com trabalhos publicados nas editoras Marvel Comics, DC Comics, Dabel Brothers, Dynamite, Zoolook Ent., Editora Leya, Big Jack Studios, entre outros. O wokshop irá abordar elementos utilizados em ilustração e desenho para se montar uma narrativa visual coesa, sem o uso de textos ou qualquer recurso escrito. O curso visa também mostrar pequenos detalhes que podem ser utilizados para guiar o expectador dentro da ilustração ou desenho e como montar o seu primeiro portfólio de quadrinhos.

Ainda em setembro, no dia 17, acontece o Workshop de Escrita Criativa com Enéias Tavares. O Escritor e professor de Literatura Clássica na UFSM, Enéias também é o criador de Brasiliana Steampunk, série de literatura fantástica que reinterpreta os heróis da literatura brasileira clássica num cenário retrofuturista. O primeiro volume da série, “A lição de anatomia do temível dr. Louison”, foi o vencedor do concurso Fantasy! sendo publicado em 2014 pela editora Casa da Palavras/LeYa.

Confira os próximos eventos do Epic Road Show em Curitiba:

10 de setembro – Ilustração de Quadrinhos com Rodney Buchemi

17 de setembro – Escrita Criativa com Enéias Tavares

08 de outubro – Comunicação Criativa com Pilar Moretzsohn

22 de outubro – Edição épica de Vídeos com Anderson Gaveta

05 novembro – Workshop de Animação com Gilson Jabuti e Design Gráfico com Vi Marchetti

Serviço:

Epic Road Show em Curitiba

Workshop - Ilustração de Quadrinhos com Rodney Buchemi

Data: 10/09

Local: Four Coworkig - Av. Pres. Getúlio Vargas, 3418 – Água Verde, Curitiba - PR.

Investimento: R$165 cada curso

Inscrição: www.grupoepic.com.br

Mais informações: pilar@grupoepic.com.br

