Haddad diz que Marta confunde opinião pública ao sugerir aumento de velocidade

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesta terça-feira (30) que sua rival Marta Suplicy (PMDB) está usando expedientes para confundir a opinião pública a respeito da redução de velocidade em ruas de São Paulo. Candidato à reeleição, Haddad fez a afirmação ao ser questionado sobre a ideia da candidata de aumentar a velocidade nas pistas locais das marginais Tietê e Pinheiros de 50 km/h para 60 km/h. A ex-petista tem repetido isso em sua campanha eleitoral nas rádios. "Uma pessoa que tem uma formação, afinal de contas, não procura saber sobre os documentos internacionais que o país assinou. A OMS [Organização Mundial da Saúde] tem com diretriz velocidade de 50km/h nas cidades. Uma pena que ela [Marta] esteja usando esse expediente para confundir a opinião pública", afirmou, durante evento de campanha na região de Parada de Taipas (zona norte). Haddad voltou a dizer que a redução de velocidade evitou cerca de 9 mil mortes desde que foi implementada na cidade. "Ela [Marta], sendo psicóloga, deveria dialogar com essa dimensão, do bem estar, da segurança. Ela mudou radicalmente de uns tempos para cá", afirmou. O tom usado por Haddad não foi o mesmo em relação ao líder nas pesquisas, Celso Russomano (PRB), que vem atacando Haddad por não ter entregue as 43 novas unidades básicas de saúde previstas no programa de metas. Questionado se responderá aos ataques dos adversários, Haddad disse que seguirá com uma campanha propositiva. "Vamos continuar discutindo ideias". HOSPITAL ATRASADO A região visitada por Haddad seria contemplada ainda neste mandato com um hospital, no bairro Brasilândia, cujas sobras atrasaram. Haddad culpou impasse com o governo estadual, que prevê linha de metrô na mesma área. "Perdemos quase um ano atendendo a uma solicitação do Metrô, que pediu a área da frente do terreno do hospital para construir a futura estação Brasilândia. Com isso, tivemos que fazer um novo projeto e afastá-lo do terreno para aproximá-lo do ginásio. Mas, enfim, a obra está andando, está normal", disse Haddad. O prefeito teve dois eventos de campanha na zona norte, ao lado do candidato a vice, Gabriel Chalita (PDT), e da secretária de Educação, Nádia Campeão. Além de uma caminhada pelo comércio da região, ele almoçou numa CEI (centro de educação infantil). Haddad disse que parte da verba investida no hospital virá do estádio da Portuguesa, o Canindé, que pertence à prefeitura e está sendo vendida ao clube. Serão R$ 100 milhões. DILMA Haddad afirmou que a presidente afastada Dilma Roussef (PT) mostrou transparência e coragem durante seu depoimento ao Senado nesta segunda-feira (29). "Esse dia será lembrado por muito tempo. O que aconteceu ali foi [o pronunciamento] de uma mulher transparente, de muita coragem e que não fugiu ao dar explicações. E deu de maneira muito convincente. Acho que foi claro para uma parte da sociedade que trata-se de um impeachment sem crime de responsabilidade." Para ele, o depoimento de Dilma deixou claro que o processo foi uma "criação jurídica" não prevista na Constituição. "Ela conseguiu rebater ponto a ponto os questionamentos que foram feitos. Não é brincadeira uma mulher de quase 70 anos ficar submetida a uma sabatina de 15 horas com elegância, sem ofender ninguém é defendendo sua história e sua honra", disse.