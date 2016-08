Luxo cenográfico: nova novela da Globo terá apartamento de 450m2

Substituta de “Velho Chico”, a “A Lei do Amor” vem por aí como um dos maiores investimentos em produção de novelas de todos os tempos. Elenco à parte, Claudia Abreu, José Mayer, Regina Duarte, Reynaldo Gianecchini, Grazi Massafera e Vera Holtz, além de tantos outros, este novo trabalho dos autores Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari promete se destacar também pelos seus cenários. Na Globo nunca se construiu nada parecido. Entre alguns dos seus espaços fixos, estão definidos a galeria de arte de Helô (Cláudia Abreu) e um apartamento de 450m2, onde mora com seu marido, o empresário Tião (José Mayer). Ambos, com exterior e interior no mesmo local. Esses ambientes foram montados em um espaço próximo a cidade cenográfica e não serão desmontados até o fim das gravações. Todo o acabamento e decoração serão feitos com materiais reais, como mármore, ferragens e louças. Um luxo só.

TV Tudo



E tem mais

Ainda sobre “A Lei do Amor”, as suas gravações serão distribuídas em 12 cenários fixos, entre eles a pensão de Zuza (Ana Rosa). Em particular, este ambiente será reformado com a passagem de tempo da novela, que começa em 1995 e chega aos dias atuais.

Por último

Na cidade cenográfica do Projac está sendo construída a fictícia São Dimas, dotada de diferentes locais, inclusive o posto de gasolina de Salete (Claudia Raia). “A Lei do Amor” vai estrear no dia 3 de outubro.

Fotografia

“Justiça”, como série, ainda é uma boa promessa, mas verifica-se que em todos os trabalhos do gênero, a Globo tem procurado carregar na luz. Ou na falta dela. Tudo bem que algumas cenas exijam certa penumbra, mas não pode ser tudo. Nada justifica isso.

Em estudos

A programação do ano que vem já é uma das preocupações da Record ou algo que a sua direção começa a colocar em discussão desde agora. Mudar o dia de apresentação do programa da Xuxa está no meio disso. Há o entendimento que sair das segundas-feiras poderá ser o melhor negócio.

TV Câmara

O Ministério Público está pedindo a extinção da fundação FAPETEC, que atualmente administra a TV Câmara Municipal de São Paulo. O MP alega ilicitudes na administração da fundação, que foi contratada sem licitação em 2014. O contrato vai até outubro deste ano, mas até agora não foi aberta nova licitação.

Montando equipe

O SBT já está formando a produção de um novo reality show, que vai auxiliar pessoas a realizar o sonho do casamento. Vai estrear daqui 3 meses no lugar do “Hell´s Kitchen”. Um dos apresentadores será o Carlos Bertolazzi. Falta definir uma mulher.

Experiência

O ator e diretor Ary Coslov, com inúmeros trabalhos na televisão, cinema e teatro, e comemorando 50 anos de carreira, fechou participação em “A noite mais longa”. É um thriller policial, que vai ser rodado no Rio de Janeiro no primeiro semestre do ano que vem.

Viagem no passado

No seu programa deste próximo sábado, Angélica vai levar Reginaldo Faria rever suas antigas opiniões e confrontá-las com as atuais. Essa volta no tempo será a atração do quadro “Minha Vida”.

Reprodução



Dama de vermelho

Figurino da Rede TV! está fazendo Érica Reis a abusar ainda mais um pouco no “Leitura Dinâmica” dos finais de noite. Só não sei se apropriado para a ocasião. Na segunda-feira, ela se apresentou de minissaia. Vermelha. Foi um recuerdo perfeito do “jornal das pernas” do SBT.

Munir Chatack/Record



Paulo Goulart Filho começa a gravar “A Terra Prometida”, da Record, como Talmal, um gigante que habita as regiões próximas ao acampamento hebreu no território de Canaã. Entra no ar em outubro.

Bate – Rebate

Milton Leite foi escolhido para substituir Silvio Luiz na narração do PES 2017, jogo de futebol da série Pro Evolution Soccer.

Não aguento mais a Hortência ligando o dia inteiro, querendo vender remédio.

A TV Cultura exibe dia 9, às 22h, com direção de Ricardo Elias, um documentário sobre a disputada audição da São Paulo Companhia de Dança, uma das maiores da América Latina, dirigida por Inês Bogéa...

... Desta vez, se inscreveram 220 bailarinos, não só de todo o Brasil, como da América do Sul...

... A Cultura documentou todo o processo de seleção, desde a inscrição até a primeira apresentação dos seis novos bailarinos contratados.

Nova temporada do “Tá no Ar”, do Marcelo Adnet e Marcius Melhem, entra em gravações em outubro...

... Será a quarta temporada do programa, prevista para estrear em janeiro.

A Globo ainda não deu por terminada a temporada de mudanças no seu departamento de esportes.

“Sol Nascente”, estreia da Globo na segunda, começou com 25 pontos e 40% de share, na Grande São Paulo. Foi o melhor desempenho de um primeiro capítulo, desde 2010, ficando apenas 1 ponto abaixo de “Êta Mundo Bom!”...

...No Rio, conquistou 29 pontos e 48% de participação, melhor resultado desde 2010, se igualando à estreia de “Êta Mundo Bom!” e “Boogie Oggie”. Também repercutiu muito bem nas redes sociais.

C´est fini

Até o final desta semana ou começo da próxima, a direção da Bandeirantes irá definir a situação dos vários componentes da sua equipe de esportes. Há o desejo de renovar com a maioria, mas também será necessário que alguns aceitem reduzir seus salários.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!