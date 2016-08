Curitiba Social Mix acontece neste fim de semana

(foto: Divulgação/Assessoria)

Mais de 50 grandes nomes das mídias sociais no Brasil reunidos para discutir o segmento de maneira dinâmica e descontraída. Assim será a sexta edição do Curitiba Social Mix (CSM), que vai acontecer no dia 03 de setembro, na cidade de Curitiba. Com mais de 12 horas de programação, o evento, que surgiu em 2011 para comemorar os 20 anos do Centro Europeu, irá unir os participantes tendo como base quatro pilares fundamentais: Conhecimento, Entretenimento, Informação e Relacionamento.

“Nos últimos anos, Curitiba se consolidou como um dos principais mercados formadores de bons profissionais que trabalham com plataformas digitais em todo o Brasil. Deixou de ser apenas "a galera da social media". No CSM, conseguimos sentir essa evolução do segmento ao reunirmos grandes nomes da internet brasileira (desde o tempo que só existiam blogueiros) em um evento que reúne pessoas interessadas em social media que querem aprender a desenvolver produção de conteúdo, querem entender melhor o mercado dos "creators" e se informar sobre as principais tendências do mercado buscando uma forma de aplicar alguns caminhos a sua realidade que nem sempre está ligada apenas a social media. O público curitibano abraçou o propósito do evento e nos ajudou a construir um dos principais encontros de Cultura Digital do país, um mix de tudo que há de mais interessante e fascinante no ambiente digital", detalha Sandro Rodrigues, idealizador e organizador do Curitiba Social Mix.

Em sua edição de 2016, o CSM vai apresentar painéis, workshops e debates especiais. Entre os mais de 50 palestrantes estarão nomes como PC Siqueira (Max Poxa Vida), Maurício Cid (Não Salvo), Mônica Balestieri (Clube da Alice), Estêvão Soares (Estrategi.ca), Manu Barem (Buzzfeed Brasil), Carlos Ferreira (Rede Globo), Kelvin Thiago (Corinthians Mil Grau), Thalita Meneghim e Gabriela Fernandes (Canal Depois das 11), Caio Novaes (Ana Maria Brogui), Fred (Desimpedidos), Filipe Vilic (Revista Veja), Caue Moura (Desce a Letra), Danielle Noce (I could Kill for Desert), Lucas (Canal Inutilismo), Pirula (Canal do Pirula) e Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora).

“A programação do CSM 2016 está imperdível. Vamos trazer para Curitiba palestrantes de todo o Brasil, entre eles 10 atrações inéditas na cidade. Será uma ótima oportunidade para que profissionais e estudantes de comunicação e marketing, blogueiros, produtores de conteúdo e entusiastas em geral discutam as principais tendências e referências do segmento. Teremos uma grande troca de experiência entre pessoas que são multidisciplinares naquilo que se propõe a fazer. O profissional completo de hoje é um mix de várias habilidades reconhecidas e colocadas em prática como por exemplo criatividade, senso crítico, visão empreendedora e capacitação, completa Rodrigues."

A sexta edição do Curitiba Social Mix será realizada no Centro de Convenções de Curitiba (Rua Barão do Rio Branco, 370 - Centro), das 10h às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 46,00 e podem ser adquiridos no site www.diskingressos.com.br, pelo telefone (41) 3315-0808 ou nas bilheterias do Disk Ingressos nos shoppings Shopping Palladium, Estação e Mueller. Estudantes e profissionais de comunicação, design e marketing, produtores de conteúdo, blogueiros e twitteiros pagam meia-entrada. Mais informações na página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/mixcsm).