Barril 100% reciclável conquista cervejarias pelo país

Cerca de 70 cervejarias do país já estão utilizando o primeiro barril de cerveja 100% reciclável e produzido em PET da América Latina, o BeerKeg.

Lançado no mês de junho, o barril feito de PET começou a ser fabricado em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, e está sendo visto como uma alternativa mais prática e econômica pelos proprietários de cervejarias artesanais.

O barril de PET tem capacidade para armazenar 30 litros de chope e pesa apenas 640 gramas, ou seja, é 13 quilos mais leve do que o tradicional barril de inox. O produto está disponível para pronta entrega e o preço varia de R$60 a R$85, dependendo do volume e modalidade de contrato.

O uso do BeerKeg pode reduzir muito o custo para exportação da cerveja artesanal. Isso porque a maioria dos barris recicláveis que existem no mercado são importados. Já os barris de inox necessitam de investimento na taxa de retorno do produto, além de serem muito mais pesados para o envio a longas distâncias.

Curitiba pode multar quem fuma em carro com criança

Está em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba um Projeto de Lei que pode tornar proibido o fumo em carros em que estejam sendo transportadas crianças. A proposta tem o objetivo de preservar a saúde infantil e já obteve aprovações. Conforme determinado no PL, o motorista que for flagrado desrespeitando a normativa deve receber multa de R$ 250. A proibição se aplica a casos em que as crianças presentes no carro tenham menos de 12 anos.

Alemanha terá o maior complexo residencial sustentável do mundo

Já está em construção na Alemanha um condomínio, com 162 apartamentos, e que promete ser o maior condomínio sustentável do mundo. O Heildelberg Village residencial contará com uma usina solar própria, jardins verticais, além de outras soluções sustentáveis.

As residências são conectadas à geração de energia solar e a um sistema moderno de ventilação, que garantem toda a eficiência energética do complexo. No telhado, ao redor das placas fotovoltaicas, estão árvores e outras áreas comuns aos moradores, enquanto as paredes dos edifícios também são cobertas por vegetações, em um jardim vertical gigante, que ajudará no controle térmico e manutenção da qualidade do ar. A expectativa é de que o condomínio seja finalizado até 2017.

Após oito anos, Governo retoma discussão sobre Reservas da Biosfera

Após oito anos, o governo federal retomou as atividades da Comissão Brasileira do Programa Homem e Biosfera – Cobramab. A função da Comissão é planejar, coordenar e supervisionar as atividades ligadas à participação brasileira no Programa Homem e Biosfera internacional. Na última semana, em Brasília, os integrantes do grupo avaliaram o histórico de ações realizadas e discutiram desafios futuros, a partir de relatos sobre as sete Reservas da Biosfera nacionais.

Reservas da Biosfera (RBs) são áreas de ecossistemas terrestres e marinhos reconhecidas internacionalmente como importantes para a conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento sustentável. Existem 669 Reservas da Biosfera, em 120 países. No Brasil, elas são: Mata Atlântica (a primeira a ser criada, em 1991), Amazônia Central, Caatinga, Cerrado, Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, Pantanal e Serra do Espinhaço.