Requião Filho e Veneri lembram confronto de 29 de abril

O candidato do PMDB, Requião Filho, aproveitou a data de 30 de agosto, quando os professores lembram o confronto com policiais durante uma greve no governo Alvaro Dias, para lembrar o confronto mais recente, entre professores e forças de segurança, no Centro Cívico, em 29 de abril do ano passado, no governo Richa.

Para ler a notícia completa acesse o blog Política em Debate.