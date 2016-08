Lena Dunham, criadora de 'Girls', vai lançar coleção de contos de ficção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e roteirista Lena Dunham, criadora da série "Girls", anunciou que vai lançar uma coleção de pequenos contos intitulada "Best and Always". A ficção será publicada pela Random House em 2017. Em uma publicação no Instagram, após lançar a edição mais recente de seu projeto Lenny Letter, a artista escreveu: "Essa edição também foi uma maneira bacana de deixar vocês saberem que estou trabalhando na minha primeira coleção de ficção, 'Best and Always', a ser publicada no próximo ano pela Random House. Entusiasmada por compartilhar uma pitada disso com vocês.". Em 2014, Dunham lançou o livro autobiográfico "Não Sou uma Dessas", composto de relatos pessoais cômicos e sinceros sobre temas diversos como sexo, solidão, carreira, dietas malucas e a luta para se impor num ambiente dominado por homens com o dobro da sua idade.