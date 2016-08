PMs vão em festa de garoto que é “fã” da Polícia Militar

(foto: Divulgação/PM-PR)

Toda a criança sonha se tornar um médico, advogado, ou outra profissão. Mas além destas há uma em especial que representa doação ao próximo e honra acima de tudo: a de policial militar. Em meio a milhares de jovens que desejam seguir essa carreira militar, o amor e admiração pela farda cáqui do pequeno Samuel Leschuk dos Santos, de cinco anos, comoveu os integrantes do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), pertencente ao 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), que fizeram uma visita surpresa na festa de aniversário do menino no último sábado (27/08).

Na tarde do mesmo dia, os policiais militares que estavam de serviço na unidade receberam a ligação de Aroldo dos Santos, pai do pequeno Samuel. Ele relatou que seu filho ama a Polícia Militar tanto que o tema da decoração da festa foi repleta de símbolos da corporação, incluindo o brasão, fitas e bexigas nas cores da Polícia Militar.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.