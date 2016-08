Goleira chora e desabafa após suspensão em seleção dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A goleira Hope Solo chegou a chorar logo depois de ser suspensa pela seleção de futebol dos EUA por causa das declarações dadas após a eliminação na Olimpíada do Rio. A revista americana "People" obteve um vídeo no qual mostra a goleira muito triste pela suspensão. Ela chora e desabafa com o seu marido, Jerramy Stevens, que é ex-jogador da NFL (a liga profissional de futebol americano dos EUA). "Seis meses de suspensão. Sem pagamento. Contrato encerrado, com efeito imediato. São 17 malditos anos e isso acabou", disse Hope Solo logo após ter sido suspensa. As jogadoras de futebol dos EUA têm contratos com a federação nacional e são remuneradas. Com a suspensão, Hope fica inelegível para defender a seleção do país até fevereiro de 2017. A atleta foi suspensa por seis meses por "conduta contrária aos princípios da organização". Após a eliminação na Rio-2016 para a Suécia, a jogadora afirmou que o time havia perdido para "um bando de covardes" e que o melhor time não havia vencido. "Os comentários de Hope Solo depois da partida contra a Suécia durante os Jogos Olímpicos foram inaceitáveis e não condizem com a conduta esperada das jogadoras da seleção", afirmou Sunil Gulati, presidente da federação de futebol dos EUA. A goleira falou sobre a decisão pouco depois. Em entrevista à revista "Sports Illustrated", ela disse que não esperava pela punição após defender a seleção por tantos anos. "Eu dediquei minha vida à seleção feminina dos EUA por 17 anos e fiz meu trabalho como uma atleta que só conhece um caminho: com paixão, comprometimento e força. Para ser a melhor goleira do mundo, não só do meu país, para elevar o esporte da próxima geração de atletas femininas. Por tudo que fiz, eu estou triste pela decisão da federação em finalizar meu contrato", afirmou. Essa é a segunda vez em que Hope Solo é suspensa pela federação. Em 2015, a entidade já havia punido a goleira por 30 dias por "mau comportamento". Na época, porém, não havia ocorrido uma explicação sobre o ato que havia levado à punição.