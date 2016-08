Técnicos e estudantes apontam tendências do mercado de olerícolas

(foto: SEAB)

O Simpósio de Especialização Agronômica será realizado na sexta-feira (2), em Curitiba, com o tema Olericultura. O encontro acontecerá das 8h às 15h45, no anfiteatro do Bloco Didático do Setor de Agrárias da Universidade Federal do Paraná – UFPR, na Rua dos Funcionários, 1540.



O zootecnista Éder Eduardo Bublitz, diretor técnico da Centrais de Abastecimento (Ceasa) do Paraná abrirá o encontro com o tema Tendências de Mercado de Olerícolas.



Ele vai apresentar as ações desenvolvidas em parceria com os agricultores e permissionários atacadistas nos cinco mercados das Ceasas no Paraná. “Além das ações de práticas de comercialização, também buscamos modernizar nossos trabalhos e estruturas de funcionamento”, diz Bublitz.



No início de agosto o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento, divulgou novo diagnóstico do segmento no Estado. A produção de hortigranjeiros ocupa 120,8 mil hectares e resulta em 3 milhões de toneladas de produtos por ano.



O faturamento bruto do setor para os produtores é de R$ 4,09 bilhões, que confere uma participação de 5,3% no Valor Bruto da Produção - VBP. A secretaria projeta elevar essa participação para 11% do VBP.



A produção de frutas, legumes e verduras é um dos setores da agropecuária paranaense com importante potencial para elevar a renda na propriedade e em circulação no Estado. “O setor tem uma ótima oportunidade de diversificação na propriedade e ainda de novos negócios que podem surgir para os pequenos e médios produtores”, avalia o diretor da Ceasa Paraná.



Outro fator importante, segundo a avaliação de Bublitz, é a oportunidade de ampliação de renda dos agricultores, em função do sistema de ciclo curto de plantio e presente durante o ano todo.



EXPERIÊNCIAS - Outras cinco palestras acontecem na sequência, envolvendo técnicos, agricultores e professores ligados ao ensino e produção de hortigranjeiros. Às 10h, a consultora do Sebrae Paraná, Gisele Crube, falará sobre Oportunidades e Perspectivas para Produtos Minimamente Processados. Às 11h, será a vez do representante da empresa Marfil Alimentos Agroecológicos, José Antônio Marfil, abordar o tema Produção Agroecológica na Visão de um Produtor Rural.



O encontro recomeça às 13h30 com Andres da Silva, da empresa Eacea, especializada em estufas agrícolas. Ele vai falar sobre Introdução ao Manejo Hidropônico de Olerícolas. Às 14h30 a engenheira agrônoma Maria Aparecida Cassilha Zawadneak, professora do Departamento de Patologia Básica, do Setor de Ciências Biológicas, da UFPR, tratará de Perspectivas do Manejo Integrado de Pragas – MIP em Olerícolas.



Fechando as palestras, às 15h45, a engenheira agrônoma Elisangeles de Souza, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), tratará dos trabalhos realizados sobre Certificação e Rotulagem para Olerícolas.



A organização do simpósio é da Semear Consultoria Júnior - UFPR, empresa júnior do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Paraná. A Semear tem a finalidade de conciliar ensino, pesquisa, extensão e desenvolver o empreendedorismo nos alunos participantes dos encontros técnicos.