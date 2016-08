Candidatas do PCdoB defendem Dilma em horário eleitoral

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um dia após o depoimento de Dilma Rousseff (PT) no Senado em meio ao processo de impeachment, coube a candidatas do PCdoB defender a presidente afastada no horário eleitoral desta terça-feira (30). As candidatas à Prefeitura do Rio de Janeiro, Jandira Feghali, e de Salvador, Alice Portugal, criticaram o processo de impeachment e afirmaram na televisão que Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Jandira afirmou que Dilma, "uma mulher honesta e sem nenhum crime", estava sendo julgada por "um grande número de réus investigados por corrupção". "Dilma não defende apenas o seu mandato, mas o processo democrático. O golpe não é só contra a primeira mulher eleita presidente, mas contra você e seus direitos", disse a candidata na TV, dirigindo-se aos seus eleitores. Em Salvador, Alice Portugal fez a defesa da presidente afastada afirmando que ela é uma mulher honesta. Na sequência, apareceram eleitores nas ruas afirmando que o impeachment é um golpe. "Me sinto na obrigação de fazer essa defesa. Tenho convicção de Brasil corre grave risco de retrocesso e democracia sai ferida desse processo de impeachment", disse Alice Portugal. REDES SOCIAIS Na contramão das aliadas do PCdoB, candidatos petistas evitaram fazer referências a Dilma e ao impeachment no horário eleitoral de segunda (29) e terça-feira. Fernando Haddad, candidato em São Paulo, tratou apenas de temas locais e, ao contrário de outros petistas, não fez referências a Dilma nem mesmo nas redes sociais na internet. Raul Pont, candidato em Porto Alegre, criticou o "golpe" e o presidente em execício Michel Temer (PMDB) no horário eleitoral. Mas não fez nenhuma referência a Dilma durante o 1,5 minuto do programa. Candidatos em capitais do Nordeste, João Paulo Lima (Recife) e Paulão (Maceió) não citaram Dilma na TV. Mas usaram as redes sociais para fazer a defesa da presidente na internet. Paulão, por exemplo, foi ao Senado acompanhar o discurso de Dilma e postou um vídeo gravado no plenário no qual criticava o impeachment. Fernando Mineiro, candidato em Natal, também postou um vídeo em que critica o afastamento da presidente. "Temos uma posição muito clara e vamos defender a Dilma", diz Mineiro, que promete veicular o vídeo também na televisão.