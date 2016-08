Após suicídios, fórum terá rampas e parapeitos envelopados com tapumes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal Regional do Trabalho afirmou nesta terça-feira (30) que fechará o acesso a todas as rampas e parapeitos do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, com chapas de madeira como medida para evitar novos suicídios no prédio. A instituição informou que suspendeu o expediente no fórum para que fosse realizado o fechamento do acesso a todas as rampas com chapas de madeira em substituição às fitas zebradas. A expectativa é que elas possam ser retomadas a partir das 8h desta quarta (31). A suspensão ocorreu depois de um homem se jogar de um dos andares do prédio. Esse foi o quinto suicídio ocorrido no Fórum Ruy Barbosa. "Não nos cabe fazer análise simplista das motivações dos protagonistas da ocorrência, eis que o suicídio nunca está associado a fator único. Tampouco podemos ser levianos ao imaginar que nosso prédio é inseguro. Como já dissemos anteriormente, atende a todas as normas de segurança. Infelizmente, se consolidou no circuito dos locais em que os suicidas fazem seu último ato de desespero, sua manifestação pública", disse a instituição. Sobre as audiências marcadas nos dois últimos dias, o tribunal informou que elas serão reagendadas para o mais breve possível, de acordo com a pauta de cada vara, porém, não informou uma data exata. Para agilizar o fechamento dos parapeitos, o tribunal também interrompeu todos os trabalhos de marcenaria no fórum e demais unidades para que os funcionários possam se dedicar exclusivamente à colocação de tapumes nos parapeitos. A instalação já havia sido determinada em março, mas atrasou devido à falta de verbas, segundo o tribunal. O serviço de fechamento das rampas e parapeitos, diz a instituição, será realizado sem interrupção. Porém, uma solução definitiva só será implantada com a execução de uma reforma no prédio, que tem 19 andares e é divididos em dois blocos. O projeto, já aprovado pelo arquiteto Decio Tozzi, foi orçado em R$ 6 milhões, porém, ainda dependente de licitação. O tribunal disse ainda que o prédio é aberto ao público e atende a todas as normas de segurança. "O fato de sabermos que o prédio atende às normas de segurança, no entanto, não significa que não temos consciência de que medidas extremas devem ser tomadas para impedir novas ocorrências", disse, em nota, a instituição. SUICÍDIO O incidente aconteceu no final da manhã desta segunda (29) quando um motoboy de 41 anos se jogou com seu filho de quatro anos no colo do 17° andar do fórum. Os dois, que não tiveram seus nomes divulgados, morreram no local. Segundo a polícia, antes de cometer o suicídio e matar o filho, ele enviou uma mensagem à namorada na qual se despediu e disse que acabaria com a própria vida. O motoboy estava desempregado havia seis meses e vinha enfrentando problemas financeiros.