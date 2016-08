ParkShoppingBarigüi promove evento com fashionistas digitais

O ParkShoppingBarigüi promove nesta quarta e quinta-feira (31 de agosto a 1º de setembro) a segunda edição do F*Hits Fashion Day. Nos dois dias, dez influenciadores digitais do mundo fashion brasileiro, que fazem parte do time F*Hits, prestarão consultoria gratuita de moda e beleza aos clientes em 45 lojas do shopping. A agenda começa às 16h e termina às 22h30.

O evento tem como principal objetivo usar a influência digital do mundo fashionista para prestar um serviço exclusivo aos clientes do shopping e gerar vendas para os lojistas, convertendo para o mundo real as tendências de moda e beleza disseminadas nas redes sociais. “Este é um evento pensado para os lojistas e para os clientes do shopping, onde todos ganham. Os clientes, que têm a oportunidade de conferir as principais tendências e referências de moda para o seu dia a dia, com a possibilidade de receber uma consultoria personalizada de quem entende disso, e o lojista, que tem a oportunidade de gerar relacionamento com seus clientes e associar sua marca aos nomes do F*Hits Team. A primeira edição do evento foi incrível e acreditamos que vamos repetir o sucesso”, destaca a gerente de marketing do shopping, Silvia Pires Omairy. O ParkShoppingBarigüi foi o primeiro shopping do Brasil a receber o F*Hits Fashion Day.

Uma das novidades da segunda edição do F*Hits Fashion Day será o tutorial de maquiagem ao vivo com a maquiadora e digital influencer Alice Salazar, idealizadora do site e do canal no YouTube que leva o seu nome. Ela vai dar dicas e ensinar truques de maquiagem que fazem sucesso em seus vídeos na internet. Alice Salazar tem mais de três milhões de seguidores nas redes sociais.

Trend talk com Alice Ferraz

A abertura do evento será comandada pela fundadora da F*Hits, primeira plataforma de influenciadores digitais de moda e lifestyle do mundo, a empresária Alice Ferraz. Nesta quarta-feira (31), às 18h30, ela apresenta o Trend Talk para desmistificar as tendências de moda, mostrando como mulheres e homens podem trazer as referências das passarelas para as ruas.

SERVIÇO

Fhits Fashion Day – ParkShoppingBarigüi

de 31/08 a 01/09

Abertura com Trend Talk – Alice Ferraz + 9 blogueiras

Dia: 31/08/2019

Bate Papo: 18h30 às 19h30

Praça de Eventos – ParkShoppingBarigüi – Evento aberto ao publico.

Tema: Como traduzir as maiores tendências de moda para o dia a dia das pessoas

