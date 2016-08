PM faz balanço com número de apreensões no sudoeste do estado em 2016

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

30/08/16 às 17:24

Desde o início de 2016 até agora a 2ª Companhia do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), que atua em sete municípios da região Sudoeste do Paraná, apreendeu 45 armas de fogo, 28 quilos de maconha e 1,5 mil pedras de crack. As ações aconteceram durante abordagens, cumprimento de mandados e atendimento de ocorrências de rotina.

