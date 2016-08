Pesquisa revela que higiene íntima ainda é tabu

Uma pesquisa feita por Carefree, divulgada nesta semana, revela que falar sobre higiene íntima é um tabu entre as mulheres. O levantamento é resultado de uma parceria com o Ibopel Inteligência.. A pesquisa também apontou que mulheres da região Sul são as que mais se incomodam com a umidade da área íntima

A marca líder em protetores diários de calcinha da Johnson & Johnson, realizou uma pesquisa, por meio do Ibope Inteligência, para entender os hábitos das mulheres quando o assunto é higiene íntima. O levantamento entrevistou mais de 1050 mulheres de 142 municípios brasileiros, com idade acima de 16 anos. Na região Sul foram entrevistadas 151 mulheres.

O estudo revelou que, na região Sul, apesar de 68% das entrevistadas concordarem que o cuidado com a área íntima também faz parte de estar bem consigo mesma, a conversa sobre questões relacionadas à higiene íntima é tratada com desconforto entre elas: para 47%, falar sobre corrimento e umidade ainda é tabu para a maioria das pessoas.

Com relação aos desconfortos relacionados à higiene da área íntima, a região foi a que registrou maior número de mulheres que concordaram se incomodar com a transpiração íntima, somando 44% das entrevistadas, enquanto 42% concordam que sentem maior transpiração na área íntima quando têm um dia cheio de atividades. Além disso, 34% das entrevistadas contaram que já sentiram incomodo com a umidade na calcinha em alguns dias do mês.

“Na região da virilha, por exemplo, assim como nas axilas, existem glândulas produtoras de suor. O acúmulo de secreção vaginal do dia, junto com odores e a umidade causados pela transpiração, ambos processos naturais e saudáveis do corpo, podem vir a gerar desconforto na mulher. O que percebo é que, para muitas mulheres, falar sobre a própria região íntima ainda é um tabu”, revela a Dra. Carolina Ambrogini, ginecologista, obstetra e sexóloga.

Para evitar os desconfortos relacionados à umidade natural da região íntima, 46% das entrevistadas concordam já terem tomado um segundo banho para sentir a área íntima mais limpa. Enquanto, 22% das mulheres que participaram da entrevista afirmaram levar uma calcinha extra na bolsa na maioria das vezes, para trocá-la e sentir-se mais limpa e confortável.

O que muitas mulheres não sabem, é que para driblar esse incomodo, nem sempre é necessário trocar a calcinha, ou tomar vários banhos no dia. Hoje, a mulher conta com soluções práticas como a de usar um protetor diário respirável, que é seguro e que promove a sensação de limpeza que está procurando. A pesquisa revelou que 37% das mulheres concordam que quando trocam o protetor diário, têm a sensação de estarem trocando de calcinha.

“Quanto mais a mulher conhece o seu corpo, mais bem-estar ela encontra, além de poder saber quando algo está errado. É comum que as mulheres sintam um desconforto maior com a umidade em alguns períodos do mês, como, por exemplo, logo após a menstruação ou durante a ovulação. Quando isso afeta o seu dia a dia, ela pode buscar soluções seguras para ter mais conforto”, afirma a ginecologista.

Benefícios do protetor diário respirável para o dia a dia:

O uso do protetor diário é uma das opções para que as mulheres possam se sentir frescas ao longo do dia, já que o produto possui uma camada respirável.

Um estudo realizado pelo Departamento de Ginecologia da Unicamp2 acompanhou mulheres que usaram protetores respiráveis externos no período intermenstrual durante 75 dias e comprovou que 90,7% delas sentiram-se mais seguras, confiantes e limpas com a utilização diária do protetor, sem apresentar alterações clínicas na flora genital, infecções ou desconfortos, comprovando a segurança do uso do protetor diário.