Customização é tendência no mercado de enxovais de bebê

Quando a chegada da cegonha é anunciada, a cabeça dos papais passa a girar em torno de uma realidade completamente nova: o universo infantil. Um dos primeiros detalhes que começam a ser planejados é o famoso enxoval. Para quem deseja fugir do convencional, a personalização é uma boa saída: além de exclusivos, os itens customizados são tendência no mercado de decoração e ajudam os pais a mergulhar neste momento tão especial.

A empresária Marise Prosdócimo, da Murall Estamparia, afirma que já existe um crescimento desta demanda: “Notamos um aumento na busca por estes produtos. Os pais mais modernos querem itens diferenciados e as peças customizadas dizem muito sobre a personalidade de uma família”. Os pedidos têm ido além de apenas lençóis e protetores de berço. Hoje é possível personalizar tudo: mantas, tapetes, quadros, trocadores, almofadas e colchinhas.

NOVO ESPAÇO

A NPK Mármores apresentou a convidados o Collezione Pietre Naturali, um novo espaço da marca que fica no piso L1 do Pátio Batel. No local estão expostos lançamentos da marca e eternos clássicos que retratam a sofisticação e a beleza das pedras naturais.

LANÇAMENTO DE COLEÇÃO

A Marili Decor foi palco do lançamento da nova coleção de papéis de parede da grife Gleidson Silvério Luxury Decorations. Ramilto Lima Junior e Lilian Zampieri Lima, proprietários da Marili Decor, recepcionaram convidados em um café da manhã para apresentar as novidades em papéis de parede que foram mostradas em espaços assinados pelas arquitetas Denise Leal Ribas e Carolina Leal Ribas.