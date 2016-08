Cães conseguem entender tanto a entonação quanto as palavras humanas

RICARDO BONALUME NETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cães entendem palavras faladas por seus donos, ou reagem à sua entonação? Essa é uma dúvida típica de donos de cachorros, mais antiga do que a proverbial discussão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Um novo estudo feito na Hungria usando ressonância magnética para estudar o cérebro canino mostra que os pets entendem e agem tanto a palavras como com sua entonação pela voz do dono. "Lana, vamos passear?" Os donos dessa cocker spaniel inglês, Anita e Ricardo, acham que ela entende a palavra, mas assumem que a entonação surta mais efeito. Mas quando a mera palavra "passear" foi dita de modo neutro, a cachorrinha começou a saltitar em torno da gaveta onde ficam sua guia e coleira. A pesquisa feita por Attila Andics, da Universidade Eötvös Loránd, de Budapeste, Hungria, mostrou que cães têm a capacidade de distinguir palavras de um vocabulário e também a entonação da fala humana usando regiões cerebrais semelhantes àquelas usadas por seres humanos. Para Andics, a aprendizagem do vocabulário "não parece ser uma capacidade exclusivamente humana que se segue a partir do surgimento da linguagem, mas sim uma função mais antiga que pode ser explorada para ligar sequências sonoras arbitrárias a significados". Palavras são os blocos de construção básicos das línguas humanas, mas quase nunca são encontradas em comunicações vocais não-humanas. Entonação é outra maneira pela qual a informação é transmitida através da fala –por exemplo, elogios tendem a ser transmitida com tonalidade mais aguda. Foi preciso treinar os cães para ficarem quietos dentro dos aparelhos de ressonância magnética. Eles ouviam então gravações de vozes de seus donos ou treinadores usando várias combinações de vocabulário e entonação, ou elogiando ou de modo neutro. Os resultados revelam que, independentemente da entonação, cães reconheceram cada palavra como algo distinto e o fizeram de uma forma similar aos seres humanos, usando o hemisfério esquerdo do cérebro. Também como acontece com seres humanos, os pesquisadores descobriram que os cães processam a entonação separadamente do vocabulário, nas regiões auditivas no hemisfério direito do cérebro. Foram estudados apenas treze cães, por isso os resultados não indicam diferenças entre raças. "Usamos golden retrievers e border collies, porque eles são muito diferentes e há muitos deles; por isso, mais tarde, poderemos comparar os padrões cerebrais através dos dois grupos, mas também usamos qualquer outra raça do cão. O único critério é que o cão tem de completar a formação e tem de ser capaz de ficar imóvel para serem digitalizados", disse Andics. "Estou certo de que existem diferenças individuais, mas também acho que todas as raças têm essa capacidade", conclui o pesquisador.