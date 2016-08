Atacantes da Rio-2016 viram primeira dúvida de Tite na seleção

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - No monitoramento que tem feito dos jogadores que podem compor a seleção brasileira, o técnico Tite definiu inicialmente que os atacantes Gabriel Jesus, do Palmeiras, e Gabriel Barbosa, ex-Santos e agora na Inter de Milão (ITA), são os que têm mais capacidade de jogar centralizados no ataque e devem brigar pela posição de camisa 9 na equipe.

Os outros atacantes convocados por Tite, além da dupla que esteve na Rio-2016, foram Neymar e Taison. De acordo com sua orientação de não fazer com que atletas desempenhem funções com as quais não estão acostumados, para ter o máximo aproveitamento dos jogadores e não perder tempo com adaptações, o treinador acredita que Neymar e Taison jogam com mais desenvoltura nas pontas da segunda linha de meio-campistas do esquema 4-1-4-1.

Uma das características do atacante do Shakhtar Donetsk que mais atrai Tite é a sua capacidade de fazer triangulações pelas laterais do campo, um dos fundamentos da filosofia de trabalho do treinador. Durante a passagem de Dunga pela seleção brasileira, a posição de Neymar em campo virou motivo de polêmica, já que o atacante do Barcelona, centralizado, parecia muitas vezes deslocado.

Gabriel Barbosa já jogou centralizado e pelas pontas em sua carreira no Santos, e sua velocidade na infiltração o credencia a jogar pelo meio na seleção. No primeiro treino de Tite à frente da seleção, nesta segunda (29), ele foi colocado à frente de Neymar, Renato Augusto, Paulinho e Taison. Ao final do treino, foi passado à ponta e Taison foi para o meio da área.

O próprio atacante do Shakhtar descarta sua utilização como 9, e o ensaio foi mais para ver a capacidade de Gabriel ajudar na linha de quatro. Gabriel Jesus joga centralizado no Palmeiras, e suas disparadas em diagonal, movimentação coordenada com os jogadores das pontas e laterais e finalizações com precisão agradam o treinador da seleção brasileira. Seu desempenho na Olimpíada foi superior ao de Gabriel Barbosa, e por isso larga na frente na briga pela posição.

Não à toa, foi escolhido como portador da camisa 9 --Barbosa ficou com a 21. Como jogou no final de semana no Brasileiro, Jesus fez apenas um treino regenerativo na segunda. Nesta terça (30), no segundo treino da seleção brasileira, ele deve ser testado de fato por Tite. Brasil e Equador se enfrentarão nesta quinta-feira (1º) pela sétima rodada das eliminatórias. O time da casa está na segunda colocação, com 13 pontos, enquanto o Brasil ocupa a sexta posição, com nove.