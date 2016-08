Coritiba faz mistério para “jogo do milhão”

Carlinhos: lateral está recuperado de lesão e pode voltar ao time (foto: Divulgação/Coritiba)

O técnico do Coritiba, Paulo Cesar Carpegiani, faz mistério sobre a escalação para a partida desta quarta-feira (dia 31) às 17 horas, no Couto Pereira, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O time tem uma série de desfalques e dúvidas. E o jogo vale R$ 1,2 milhão para os cofres do clube.

Para ganhar essa cota, o Coxa precisa passar pelo Vitória. No jogo de ida, na Bahia, o time paranaense perdeu por 2 a 1. O gol fora de casa é critério de desempate. Com isso, uma vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira garante a vaga ao Coritiba. Em caso de 2 a 1, a decisão será nos pênaltis. O time baiano fica com a vaga se empatar ou se perder por 3 a 2 ou 4 a 3, por exemplo.

Os clubes brasileiros entram direto na segunda fase da Copa Sul-Americana. Por ter participado dessa segunda fase, o Coritiba já garantiu R$ 1 milhão. Se eliminar o Vitória, estará nas oitavas de final e receberá mais R$ 1,2 milhão. Os valores aumentam em seguida: quartas de final (R$ 1,5 milhão), semifinais (R$ 1,8 milhão) e campeão (R$ 6,5 milhões). Ou seja, a equipe que conquistar o título acumula R$ 12 milhões.

Para o jogo com o Vitória, Carpegiani não terá o atacante Kazim e o lateral-esquerdo Emerson Conceição, ambos em recuperação. Outras ausências são o lateral-direito Dodô e o atacante Evandro, que estão com a seleção brasileira. O atacante Kleber é dúvida, devido a uma lesão no pé. Recém-recuperado de lesão, o meia Ruy não foi inscrito na Copa Sul-Americana.

Com dúvidas em várias posições, o técnico do Coritiba fechou o treino e não deu pistas sobre a escalação.

O Vitória também está cheio de problemas. O técnico Vagner Mancini não terá os zagueiros Kanu e Guilherme Mattis, os laterais Norberto (ex-Coritiba) e Euller, o volante Willian Farias (ex-Coritiba) e os meias Leandro Domingues e Vander. O atacante Dagoberto deixou o clube.

OS 20 CONVOCADOS

Por Carpegiani para o jogo

Goleiros: Bruno e Wilson

Laterais: Carlinhos e Benítez

Zagueiros: Juninho, Luccas Claro e Walisson Maia

Volantes: Alan Santos, Amaral, Edinho e João Paulo

Meias: Bernardo, Juan, Thiago Lopes, Raphael Veiga e Yan

Atacantes: Iago, Kleber, Neto Berola e Vinícius

CORITIBA x VITÓRIA

Coritiba: Wilson; Thiago Lopes (Benítez ou Walisson Maia), Luccas Claro, Juninho e Benítez (Carlinhos ou Juan); Edinho, João Paulo, Raphael Veiga, Juan e Neto Berola; Kleber (Vinícius). Técnico: Carpegiani

Vitória: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Victor Ramos e Diego Renan; Marcelo, José Welison, Amaral, Cárdenas e Marinho; Kieza. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Carlos Orbe (EQU)

Local: Couto Pereira, às 17 horas

COTAS DA SUL-AMERICANA

Valor para para clubes brasileiros por fase

Segunda fase: US$ 300 mil (R$ 1 milhão)

Oitavas: US$ 375 mil (R$ 1,2 milhão)

Quartas de final: US$ 450 mil (R$ 1,5 milhão)

Semifinais: US$ 550 mil (R$ 1,8 milhão)

Campeão: US$ 2 milhões (R$ 6,5 milhões)

Premiação acumulada pelo campeão: US$ 3,67 milhões (R$ 12 milhões)

COTAS DA COPA DO BRASIL-2016

1ª fase: R$ 480 mil (grupo 1)*

2ª fase: R$ 600 mil (grupo 1)*

3ª fase: R$ 660 mil

Oitavas de final: R$ 840 mil

Quartas de final: R$ 960 mil

Semifinal: R$ 1,2 milhão

Vice-campeão: R$ 2 milhões

Campeão: R$ 6 milhões

Premiação máxima acumulada pelo campeão: R$ 10,7 milhões

*Fazem parte do Grupo 1: Coritiba, Botafogo, Vasco, Atlético-MG, Atlético-PR, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, São Paulo, Palmeiras Corinthians e Inter.

**Clubes dos Grupo 2 e 3 recebem cotas menores nas duas primeiras fases.