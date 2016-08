Unespar oferta 69 vagas para professores temporários, 21 são em Curitiba

Unespar unidade de Paranavaí. (foto: Reprodução site Unespar)

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai contratar professores temporários para a Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Os candidatos podem preencher a ficha de inscrição até 14 de setembro exclusivamente pelo site www.unespar.edu.br/concursos. A homologação está sujeita ao pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100 ou a aprovação do pedido de isenção.

Estão disponíveis 69 vagas para atuação em diferentes áreas do conhecimento. De acordo com o edital, a distribuição entre os campi é de 22 vagas para Apucarana, 21 para Curitiba II, 12 para Paranaguá, 8 para União da Vitória e 3 para Campo Mourão e Paranavaí.

Os aprovados terão regimes de trabalho de 20 ou 40 horas e os salários podem ser de R$ 1.622,91 a R$ 8.208,58. A carga de trabalho e os valores variam conforme a vaga pretendida e a formação dos convocados.

Seleção

O processo seletivo é divido em três etapas. A primeira trata-se da prova escrita que será aplicada no dia 28 de setembro, às 8h30, quando os candidatos terão de responder questão objetiva relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dissertativa a respeito dos temas indicados para a vaga que concorre.

Na prova didática, os candidatos deverão preparar e ministrar uma aula, com duração de 20 a 30 minutos, sobre o tema sorteado após a prova escrita. Por último, será a prova de títulos, que tem caráter classificatório e serão considerados os documentos entregues no dia da prova escrita. O resultado final será publicado a partir de 04 de outubro.

A Comissão Organizadora salienta que não serão fornecidas informações por telefone quanto ao conteúdo do edital, aos procedimentos e resultado de provas. A orientação é que todo contato referente ao concurso seja efetuado exclusivamente pelo e-mail cpps@unespar.edu.br.