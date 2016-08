Dólar sobe e Bolsa tem leve baixa com cautela nos cenários externo e interno

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ter caído mais de 1% na véspera, o dólar subiu frente ao real nesta terça-feira (30), seguindo o comportamento da moeda americana no exterior. O Ibovespa fechou em leve queda. Os volumes negociados foram baixos, refletindo o clima de cautela. Os mercados reagiram a novas declarações do vice-presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), Stanley Fischer, nesta terça. Em tom menos duro do que o da última sexta-feira (26), Fischer afirmou que a elevação das taxas de juros dependerá dos próximos indicadores econômicos que serão divulgados, mas ressaltou que a maior economia do mundo está próxima do pleno emprego. Diante disso, as atenções dos investidores se concentram ainda mais na divulgação dos dados de criação de empregos em agosto, conhecidos como "payroll", que saem na próxima sexta-feira (2). "O mercado ficará atento não só ao número de novas vagas, mas também aos salários e à taxa de desemprego", avalia Luis Gustavo Pereira, estrategista da Guide Investimentos. Pereira destaca que o índice de confiança do consumidor americano de agosto, que veio acima das expectativas de analistas, ajudou a fortalecer o dólar nesta sessão. O indicador ficou em 101,1, ante 96,7 em julho e projeções de 97. Foi a maior alta do indicador desde setembro do ano passado. "Mas, por enquanto, a maior probabilidade de alta dos juros americanos é em dezembro", afirma o estrategista. No campo doméstico, após o otimismo da véspera, os investidores aguardavam o fim do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment no Senado. A conclusão do julgamento está prevista para ocorrer até esta quarta-feira (31). CÂMBIO E JUROS A moeda americana à vista fechou em alta de 0,13%, a R$ 3,2559, enquanto o dólar comercial ganhou 0,21%, a R$ 3,2400. Pela manhã, como vem ocorrendo diariamente, o Banco Central leiloou 10.000 contratos de swap cambial reverso, equivalentes à compra futura de dólares, no montante de US$ 500 milhões. Operadores comentam ainda que o câmbio sofreu influência da formação da Ptax do último dia do mês, ou seja, desta quarta-feira. A taxa, calculada pelo BC, serve de referência a vários contratos cambiais. No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2017 caiu de 14,020% para 14,015%; o contrato de DI para janeiro de 2018 recuou de 12,790% para 12,760%; e o contrato de DI para janeiro de 2021 avançou de 12,090% para 12,170%. O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia nesta quarta-feira sua decisão sobre o patamar da taxa básica de juros (Selic), e a manutenção em 14,25% ao ano é amplamente esperada pelo mercado. O CDS (credit default swap) brasileiro, espécie de seguro contra calote e indicador de percepção de risco, subia 0,35%, aos 258,634 pontos. BOLSA O Ibovespa fechou em baixa de 0,06%, aos 58.575,42 pontos. O giro financeiro foi fraco, de R$ 5,4 bilhões. As ações PN da Petrobras subiram 1,70%, a R$ 13,09, mas as ON caíram 0,06%, a R$ 15,18 (ON), influenciadas pelo recuo do petróleo no mercado internacional. A commodity caiu com as projeções de alta dos estoques de petróleo nos EUA na semana passada. Os papéis da Vale perderam 2,00%, a R$ 15,12 (PNA), e 2,48%, a R$ 17,65 (ON). No setor financeiro, Itaú Unibanco PN ganhou 0,66%; Bradesco PN, +0,30%; Bradesco ON, +0,33%; Banco do Brasil ON, -0,37%; Santander unit, -0,78%; e BM&FBovespa ON, +1,34%. EXTERIOR Em Nova York, o índice S&P 500 encerrou a sessão em baixa de 0,20%; o Dow Jones, -0,26%; e o Nasdaq, -0,18%. Na Europa, a Bolsa de Londres fechou em queda de 0,25%; a Bolsa de Paris subiu 0,75%; Frankfurt, +1,07%; Madri, +0,80%; e Milão, +1,42%. Na Ásia, o mercado acionário chinês registrou leve alta nesta terça-feira. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve variação positiva de 0,13%. O índice de Xangai subiu 0,15%. O índice japonês Nikkei teve leve queda de 0,07%.