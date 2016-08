Teliana é eliminada do Aberto dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A curitibana Teliana Pereira, 136ª do ranking mundial, foi eliminada logo na estreia do Aberto dos Estados Unidos. E de maneira arrasadora. Nesta terça-feira (30), Teliana perdeu para a espanhola Carla Suárez Navarro, 12ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/0, em apenas 46 minutos de partida.

A brasileira ganhou somente 16 pontos na partida, contra 52 da adversária, e não mostrou poder de reação em nenhum momento. Esta foi a terceira vez em três participações que Teliana foi eliminada na primeira fase do Aberto dos EUA.