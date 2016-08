Bazar reúne literatura e discos de vinil em Curitiba

Com a situação econômica do Brasil passando por um momento de incerteza, cada vez mais as pessoas estão optando por novas oportunidades através de seus talentos. E com tanto empreendedorismo surgindo a cada dia que passa, as feiras e os bazares estão se tornando uma excelente forma para artesãs, vendedoras autônomas de produtos de beleza e doceiras comercializarem seus produtos e mostrarem seus talentos.

Um bom exemplo é o Mega Bazar do Pilar e Feira Vinil Vivo, dois eventos simultâneos que acontece em Curitiba nos dias 10 e 11 de setembro e reunirá 30 empreendedoras dos mais variados produtos e 13 expositores de discos de vinil.

A psicóloga Jenny Glomb e o jornalista Aroldo Glomb, seu marido, perceberam o grande volume de pessoas que possuem algum produto diferente e não conseguem exposição:

"Tem expositoras cujos produtos são excelentes, mas vendem ou fazem a sua arte em casa como passatempo. Com a crise e a necessidade de buscar uma renda extra, elas acabam optando por estes eventos de final de semana como o Mega Bazar do Pilar. Tem professora, concursada pública, administradora de empresa e empreendedora individual que só tem estes dias para poder divulgar e vender seus produtos." explica Aroldo Glomb.

Jenny Glomb entende que estes eventos são ideais não apenas para vender no momento, mas também para conseguir contatos e fazer network: "Tem muita gente que nem vende muito, mas os contatos que elas fazem rendem muitas coisas positivas depois, como mais pedidos durante a semana. Tem que saber usar o espaço e elas já perceberam o potencial de um evento como este." esclarece Jenny.

O Mega Bazar do Pilar e Feira Vinil Vivo terá roupas infantis, moda feminina, acessórios, sapatos, pijamas, arte em MDF e em geso, doces variados, salgados, hambúrguer artesanal, cosméticos, semi-joias, produtos de beleza, suculentas. produtos para pets e muito mais.

Arte e Cultura

O diferencial do evento está na arte e na cultura com o lançamento do livro A Procura de Uma Letra, da pedagoga e psicopedagoga Fabiane Alves Jochen. Nas palavras da autora que estará presente nos dois dias do evento, a obra tem a intenção de despertar o interesse das crianças pela leitura. E a autora não estará sozinha quando o tema é cultura, pois ao mesmo tempo acontece a Feira Vinil Vivo com expositores de Curitiba, Santa Catarina e São Paulo trazendo discos de vinis para o delírio dos aficionados pelos bolachões.

O espaço terá wifi e ar-condicionado, portanto será um ambiente agradável e confortável. O local é bem central e é bem fácil ir caminhando, de carro ou de ônibus.