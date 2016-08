Danilo sofre fratura na perna e passará por cirurgia no Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia corintiano Danilo, 37, sofreu uma fratura de tíbia e fíbula na perna direita durante o treino desta terça-feira (30) e terá que passar por uma cirurgia. O Corinthians não confirma o tempo de recuperação estimado para a lesão do meia, mas Danilo dificilmente voltará a jogar em 2016 devido à gravidade da fratura. De acordo com o clube, Danilo passará pela cirurgia no hospital São Luis, em São Paulo, nesta quarta-feira (31). O atleta, que está em uma temporada marcada por problemas físicos, tem contrato com o Corinthians até o fim deste ano. O técnico Cristóvão Borges comandou nesta terça o último treino do time antes do duelo contra o Fluminense, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Mesquita (RJ), na quarta.