Show no TUC reúne curitibanos

Duas jovens cantoras e compositoras, representantes da novíssima geração da música curitibana, estarão no palco do TUC – Teatro Universitário de Curitiba na próxima quinta-feira, 1º de setembro, às 19h, para mostrar porque têm sido os maiores destaques dos últimos festivais de música da cidade. Carlinha PK e Gi Luersen desenvolvem suas carreiras demonstrando muito talento e maturidade musical.



O show foi proposto para dar ao público uma oportunidade de conhecer a qualidade do trabalho autoral das duas intérpretes. Carlinha PK é compositora e intérprete autodidata. Participou de festivais independentes e integrou bandas de Curitiba como compositora, baixista, baterista e vocalista. Carlinha desenvolve o projeto solo Voz e Violão desde 2007, mostrando suas músicas autorais do gênero MPB com algumas influências de reggae e hip-hop.



Gi Luersen faz de suas canções verdadeiras crônicas da cidade, com temas que tratam de assuntos ligados à cultura local e personagens que passeiam pelo imaginário de quem vive em Curitiba. Tais personagens surgem no discurso da artista, tanto em fatos de importância histórica – como a imigração haitiana.



SERVIÇO:

O quê: Apresentações das cantoras e compositoras Carlinha PK e Gi Luersen

Onde: TUC – Teatro Universitário de Curitiba

Quando: 1º de setembro de 2016 (quinta-feira), às 19h

Quanto: Entrada franca