Paraolimpíada não terá feriados e faixas exclusivas serão reduzidas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao contrário do que aconteceu na Olimpíada, não haverá feriados municipais no Rio durante a Paraolimpíada, que começa na próxima quarta-feira (7) e vai até dia 18. As faixas especiais destinadas a veículos credenciados também serão limitadas ao entorno do Parque Olímpico. Esses são alguns aspectos do plano de mobilidade para os Jogos apresentado nesta terça (30) pela Prefeitura do Rio. Trata-se de uma versão reduzida do que foi feito na Olimpíada.

A redução da operação se justifica, segundo a prefeitura, pelo tamanho menor do evento. Serão 22 modalidades esportivas, contra 42 na Olimpíada; 4.350 atletas, contra 11.400 anteriormente; 2,4 milhões de ingressos disponibilizados contra 6,1 milhões no evento anterior. Já foram vendidos 1 milhão de ingressos. As regiões dos Jogos serão as mesmas: Barra da Tijuca, Deodoro, Copacabana e Maracanã. Os atletas começam a chegar à cidade nesta quarta (31). O esquema de mobilidade começa a valer na próxima segunda-feira (5).

TRANSPORTE

As faixas especiais serão restritas às avenidas Abelardo Bueno e Salvador Allende, que ficam no entorno do Parque Olímpico. A linha 4 do metrô, que liga Ipanema à Barra de Tijuca, está fechada desde o fim da Olimpíada, mas será reaberta na próxima segunda para voluntários e funcionários dos Jogos. O público só poderá usá-la a partir do dia 7, mediante apresentação de ingresso. Ao contrário do que aconteceu na Olimpíada, não é necessário um cartão especial olímpico.

Haverá dois serviços expressos de BRT até o Parque Olímpico, um partindo da estação Jardim Oceânico, na Barra, outro de Vicente de Carvalho, na zona norte. O primeiro trajeto levará 20 minutos; o segundo, 45. Para usar o serviço especial, também será preciso apresentar ingresso. Eles funcionarão das 5h à 1h. Na cerimônia de abertura, na outra quarta, o planejamento de transporte será o mesmo adotado na Olimpíada. O desfile militar do Dia da Independência será mantido, mas será reduzido, segundo a prefeitura, que acerta os detalhes com as Forças Armadas. Haverá restrições na região de Copacabana entre os dias 8 a 11 e 16 a 18, devido a provas de rua.

TOCHA

A tocha paraolímpica circulará pela cidade por menos tempo na cidade do que a olímpica, um dia e meio, a partir de terça (6), após passar por Brasília (DF), Belém (PA), Natal (RN), São Paulo (SP) e Joinville (SC). O revezamento no Rio começará no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, perto do Boulevard Olímpico, e terminará em Madureira, na zona norte. BOULEVARD OLÍMPICO Sucesso na Olimpíada, os boulevares olímpicos, onde o público pode assistir às competições em telões e a shows e outros eventos, serão mantidos. No boulevard de Campo Grande, na zona oeste, estão confirmados shows de Valesca Popozuda, Belo e Projota. No da zona portuária tocarão, entre outros, o francês Nicolas Krassik e Gabriel Moura.