LUISA LEITE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem achou que o fim de semana ensolarado anunciava a antecipação da primavera em São Paulo estava enganado. Após a tarde mais quente do inverno, na segunda (29), duas frentes frias chegam à capital, tornando o clima instável pelo menos até sábado, segundo Fabiana Weykamp, da Climatempo. O recorde de segunda -de 31,3° C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências)- superou bastante a média máxima dos últimos 30 anos para o mês de agosto, que é de 23° C. Mas o sol e o calor vão se despedir dos paulistanos. Uma frente fria que chegou na noite desta terça (30) leva chuvas a toda a cidade. A previsão é de trovoadas e rajadas de vento de 50 km/h até esta quarta (31). A mínima deve ser de 16° C e a máxima, de 23° C, segundo a Climatempo. Uma segunda frente fria que se desloca sobre a capital também traz uma massa de ar polar fraca que diminuirá as temperaturas. Mesmo após sua passagem, porém, a instabilidade continua. Na sexta (2), quando ela já terá avançado para o norte, o dia deve ser nublado e cinzento. fim do inverno O dia 22 de setembro marcará o fim do inverno e o início da primavera. Mas a mudança de estação não significará o fim dos dias frios. Segundo o CGE, neste período São Paulo ainda poderá esperar mínimas e máximas bem acima ou abaixo da média (de 15º C e 25,5° C). "Até a primeira quinzena de outubro, ainda podem ocorrer ingressos de massas de ar frio tardias", diz Adilson Nazário, técnico do CGE.