Concurso também preenche vagas em enfermagem (foto: Antonio Costa/ANPr)

Os interessados em participar do concurso que abre 969 vagas na Secretaria da Saúde do Paraná devem se inscrever até amanhã. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc. org.br) até as 23h59 e os boletos devem ser pagos até o dia 2 de setembro em agência bancária credenciada.

Os profissionais vão atuar em Curitiba e em 26 municípios no interior do Estado. As funções abrangem categorias de nível médio e superior. O valor de inscrição é de R$ 120,00 para as funções do cargo Promotor de Saúde Profissional e de R$ 70,00 para as funções do cargo Promotor de Saúde Execução.

As provas serão realizadas no dia 25 de setembro pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e terá duração de quatro horas. No ato de inscrição, o candidato pode optar por realizar a prova em Curitiba, Londrina, Maringá ou Cascavel. O horário e ensalamento serão divulgados em 16 de setembro.

Outras informações podem ser obtidas pelo edital nº 73/2016 e também pelo e-mail concurso@ibfc.org.br ou pelo telefone (11) 4788-1430.



O edital prevê preenchimento de cargos para promotores de saúde profissional e para execução. A primeira categoria, de nível superior, abrange médicos especialistas; odontólogos; enfermeiros; farmacêuticos; psicólogos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; administradores; assistentes sociais; nutricionistas; contadores; biólogos; arquitetos; bibliotecários; químicos; terapeutas ocupacionais; economistas; veterinários; engenheiros civis, agrônomo, eletricista, mecânico e sanitarista.

A seleção de nível médio, na função de promotor de saúde — agente de execução, envolve profissões como assistente de farmácia; inspetor de saneamento; técnico administrativo, de contabilidade, de enfermagem, de laboratório, de manutenção e de segurança do trabalho.