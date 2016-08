Educação chama mais professores

Chamar cerca de 300 remanescentes do concurso público para professores de 2013 e dar andamento aos concursos públicos para contratação de funcionários de escolas (administrativos, merendeiras e zeladores). Essas foram as duas principais definições da reunião de ontem entre o Governo do Estado e a direção do sindicato dos professores da rede pública estadual.

A reunião foi realizada no Palácio Iguaçu, com a presença do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e da secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres. O presidente da APP-Sindicato, Hermes Leão, e o deputado Professor Lemos lideraram o grupo de representantes do magistério. “Estamos sempre disponíveis para dialogar com os professores”, disse Rossoni. A abertura dos concursos já foi solicitada pela Secretaria da Educação.