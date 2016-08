Desde terça-feira (30), todos os jogos registrados por apostadores da Lotofácil nas casas lotéricas serão voltados para o concurso especial da Independência, que pode pagar o prêmio de R$ 85 milhões. O sorteio será no dia 6 de setembro, às 20 horas, no espaço Caixa Loterias, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio, e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 563 mil em rendimentos. Mas se preferir, poderá adquirir uma frota de 18 helicópteros ano 2012, estilo Airbus, com bancos de couro e ar condicionado, ou 17 mansões a beira mar.

O prêmio do concurso especial não acumula. Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. Os jogos podem ser registrados até as 19 horas do dia do sorteio.

Mega

Nesta quarta-feira (31) tem sorteio da Mega-Sena. A modalidade pode pagar R$ 5,1 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.852 será sorteado às 20 horas, em Uberlândia (MG).