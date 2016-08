Docentes realizam manifestação

Os professores da rede estadual realizaram, ontem, pelo 28º ano consecutivo, a marcha para lembrar o dia 30 de agosto de 1988, quando uma manifestação dos docentes estaduais foi repremida com violência pela polícia. Desde então, a data é marcada como um dia de luta e luto pelos professores.

O protesto de ontem começou pela Praça Santos Andrade e percorreu as ruas centrais da Capital até a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, em frente ao Palácio Iguaçu. Ao final da passeata, um grupo do Sindicato dos Professrores Estaduais se reuniu com representantes do governo para discutir reivindicações da categoria.