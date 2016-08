O Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou ontem reunião de dois dias para definir a taxa básica de juros, a Selic. É o segundo encontro sob o comando do presidente do BC, Ilan Goldfajn que fez mudanças na comunicação e no formato da reunião. Desde a última reunião do Copom, a divulgação da decisão sobre a taxa passou a ocorrer por volta das 18 horas.

Anteriormente, em dias de reuniões do Copom, a diretoria do BC participava, pela manhã, de análises de mercado e, à tarde, tinha início o colegiado para definir a Selic. Agora, o BC incorporou a análise de mercados à reunião do Copom, no período da manhã. E, à tarde, é feita a análise da conjuntura.

No segundo dia de reunião, após análise da perspectiva para a inflação e das alternativas para a Selic, os diretores e o presidente do Banco Central definem a taxa.

Desde julho de 2015, os juros básicos estão em 14,25% ao ano, no maior nível desde outubro de 2006. Pelas expectativas de instituições financeiras, a Selic será mantida nesse patamar na reunião deste mês, mas até o final do ano será reduzida. A expectativa é que a Selic encerre 2016 em 13,75% ao ano.