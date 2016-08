UFPR pode ter greve em setembro

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) realizam, amanhã, uma assembleia geral que pode decidir por uma greve no próximo mês. A assembleia acontece a partir das 9h30 no 1º andar do prédio Dom Pedro I, Reitoria da UFPR, e vai deliberar sobre a conjuntrua nacional, o indicativo de greve e a eleição dos delegados para plenária nacional, nos dias 9, 10 e 11 de setembro, que vai definir a greve unificada nacional contra a PL 257 e a PEC 241.