Equipe do O Barba Hamburgueria: perfil da clientela permite que os atendentes sejam mais “autênticos” (foto: Franklin de Freitas)

Conseguir um emprego não é fácil, ainda mais num cenário em que o país conta com 11,8 milhões de desempregados, segundo dados do IBGE. Mas se você tiver tatuagem, piercings, barba cheia ou ainda um cabelo diferente (com dreads ou black power, por exemplo), pode acabar virando um esforço hercúleo. É que essas pessoas “fogem” do padrão que costuma ser exigido pelo mercado — pessoas que se vestem e vivem de forma mais conservadora ou tradicionalista.

Felizmente, contudo, aos poucos essa barreira vai sendo rompida. Nas redes sociais, uma empresa de promoções e eventos de Curitiba chamou a atenção recentemente ao publicar um anúncio para uma vaga de demonstradora/impulsionadora. O diferencial para os interessados no trabalho? “Ter tatoo nos braços, piercings, cabelo tipo black, com dread ou tranças”.

“Os clientes costumam pedir um perfil mais específico, aquela coisa mais televisiva, mais modelo. Só que esse nosso cliente queria um perfil diferente e nos contratou para fazer o casting”, afirma uma fonte de dentro da empresa. “Para mim foi uma novidade (o pedido). Até achei bom, que abre para todos os públicos e a pessoa tem liberdade de demonstrar o que ela é, não tem de ser um perfil mascarado”, completa a agência.

De acordo com Jocely Burda, professora da Estácio Curitiba, coordenadora do curso de graduação tecnológica de Recursos Humanos e MBA de Gestão Estratégica de Pessoas, embora ainda exista uma seção do mercado bastante conservadora, em especial empresas da área administrativa, em outras áreas, como a comercial, marketing e promoções, as empresas já estão bucando profissionais mais arrojados.

“Existe um padrão: pessoas que se vestem de forma mais conservadora. Mas para alguns cargos querem pessoas mais arrojadas e criativas. São poucas empresas, mas ainda assim revela uma certa necessidade de mercado e mostra que (as empresas) estão começando a procurar. Em alguns casos, até, o fato de o profissional ser mais despojado atrai aquela clientela que a empresa precisa e quer. Então é importante ver isso, o que a empresa quer para fazer as coisas acontecerem”, explica Jocely.

Na Capital, um dos estabelecimentos que soube aproveitar bem essa aliança entre perfil de funcionários e perfil do público foi o popular O Barba Hamburgueria, localizado na Rua Vicente Machado. Ali, funcionários com barba, tatuagens, piercings e alargadores são a regra, não a exceção.

“Os funcionários do bar sempre foram um pessoal mais novo, mais jovem, sempre com tatuagem e bem descolado”, afirma Renata Worst, gerente do estabelecimento. Nunca foi um requisito para trabalhar aqui, mas sempre foi comum termos profissionais desse perfil, até pelo próprio perfil da clientela, o fato do bar ser inspirado no Sailor Jerry, que era um tatuador”, finaliza.

Estúdios — Não existe um número certo de pessoas tatuadas em Curitiba e região, contudo, o número de estúdios em atividade pode ser um indicador sobre como a tatuagem está em alta. Uma estimativa de 2015 mostrava que seriam cerca de 500 estúdios formais em Curitiba e região.