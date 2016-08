Moda plus size ganha espaço e feminilidade

A empresária Marlida Le Brun de Vielmond: estampas gráficas são as preferidas (foto: Franklin de Freitas)

A demanda da moda pluz size ganha cada vez mais espaço. Dados do mercado, apontam que em em 2015, o setor fechou com um faturamento de mais de R$ 6 bilhões, só com as roupas femininas. As mulheres que usam manequins de tamanho maior estão buscando modelagens que a deixem cada vez mais femina.



Há 28 anos no mercado de Curitiba, atuando no segmento pluz size, com modelagens que vão até o número 60, Marlida Le Brun de Vielmond, proprietária da Michèlle Modas, revela que a mulher curitibana, gosta de estampas, mas prefere as abstratas e étnicas às florais.



Marlinda revela que a mulher curitibana é bastante clássica na hora de se vestir. Apesar da moda ditar cores, Marlinda revela que o preto ainda é um dos preferidos. “As cores ficam por conta dos acessórios”, diz. Em relação ao jeans, o cós alto e o modelo flare, com a barra maior, sempre como elastano, são os preferidos.



Em Curitiba, as peças plus size podem ser encontradas em, pelo menos seis lojas especializadas, como a Michèlle Modas, no Shopping Omar, e a BigBurg, que oferece tamanhos especiais para homens e mulheres, do 34 ao 80.



Mas além das lojas físicas, segundo o levantamento do Serviço brasileiro de Apoio a Micro Pequena Empresa (Sebrae), há pelo menos 50 lojas virtuais que trabalham com a moda plus size, que vai do 48 ao 60.



Uma dicas que pode ser usada, não só pelas mulheres de tamanho plus size, mas para todas que querem ganhar tempo é pensar nos looks que pode usar ao longo da semana no trabalho. Independente de ser moda plus size ou não, essa é uma dica para deixar a semana mais leve e prática.

Jeans + Casaco Oversized

O casaco é uma peça curinga para os dias mais frios e nessa estação ele ganha uma versão mais descolada. Em tamanho oversized, ele tem agora uma pegada boyfriend. Visto em diversos desfiles na SPFW, mesmo no verão, esse casaco é um bom investimento para os dias de mudança brusca de temperatura - e até para enfrentar o ar-condicionado forte do escritório. Combinado com jeans destroyed e camisa jeans dá todo o toque jovial.



Terça-feira: Blazer + Estampa Floral

A calça flare de cintura alta com um blazer com estampas florais pequenas. Bem feminina e elegante, combinada com um blazer neutro dá ao look sobriedade e elegância para seu dia de trabalho.



Quarta-feira: Maxi Colar + Calça Flare

A calça flare plus size valoriza qualquer tipo de corpo. Fica bem tanto em quem é alta, como em quem mais baixinha. Vale lembrar que ela ajuda a harmonizar a silhueta de quem tem os quadris largos, também equilibra as formas de quem tem os ombros maiores. Por isso, está super em alta. No look em que a calça é destaque, o maxi colar cai bem, criando quase uma segunda gola se usado com camisa.



Quinta-feira: Recortes + Brincos grandes

Dia oficial de ir da reunião ao happy hour. Então aposte sem medo em uma blusa com recortes . A brincadeira de esconder e revelar pode vir com uma sensualidade sutil, como na gola, por exemplo, tudo depende do tamanho e localização dos vazados. Enquanto estiver no escritório, jogue um blazer por cima e no happy hour é só revelar toda a sua beleza e encanto.



Estilo é a pedida

Sexta feira é dia do estilo! Nossa dica é usar peças estilosas em tons mais neutros, combinando com acessórios. Uma dica bem bacana de styling é combinar colar com lenço. Coloque um chapéu, dobre a barra da calça e use um salto.



Fonte: www.juliaplus.com.br