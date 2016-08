Greca: candidato quer retomar diálogo com Estado (foto: Reprodução)

O candidato do PMN, Rafael Greca, prometeu ontem, em seu programa eleitoral na televisão, retomar o diálogo entre a prefeitura de Curitiba e o governo do Estado, caso eleito. Greca lembrou que quando foi prefeito, entre 1993 e 1996, manteve boa relação com os governadores Roberto Requião (PMDB) e Jaime Lerner.

“Quero retomar o diálogo entre a prefeitura de Curitiba e o governo do Estado. Na condição de engenheiro do Ippuc que se torna prefeito para propor a Curitiba o caminho da conversa franca, do diálogo sincero, da cooperação próxima, estreita, de interesse público entre a prefeitura e o governo do Paraná. Quero dar este primeiro passo, quero estender a minha mão não como político, mas como gestor”, disse ele. “Eu já governei com o governador Requião durante dois anos do meu mandato, com o governador Jaime Lerner durante os outros dois anos do meu mandato. E nós tivemos tanto êxito em não haver conflito de interesses políticos dentro da prefeitura que ganhamos o prêmio mundial do Habitat”, afirmou ele, que nas eleições deste ano, fechou aliança com o PSDB do governador Beto Richa.

Greca tenta mostrar que pode superar as divergências que marcaram a relação entre a administração do atual prefeito, Gustavo Fruet (PDT) e o governo Beto Richa (PSDB). A maior delas provocou a desintegração do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana, depois que o governo se recusou a elevar o valor do subsídio para o sistema.

Habitação – Em seu programa, Fruet destacou os investimentos de sua administração na área de habitação. Afirmou que em quatro anos, 25 mil famílias receberam casas e terrenos. “É quase 35% de tudo o que foi feito desde a criação da Cohab há 50 anos”, afirmou o prefeito. “Mais de duas mil famílias que viviam em áreas de risco foram reassentadas pela Cohab”, disse o pedetista.

29 de abril – Os candidato s do PMDB, Requião Filho, e Tadeu Veneri (PT) aproveitaram a data de 30 de agosto, quando os professores lembram o confronto com policiais durante uma greve no governo Alvaro Dias, para lembrar o confronto mais recente, entre professores e forças de segurança, no Centro Cívico, em 29 de abril do ano passado, no governo Richa.