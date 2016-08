Setembro é o mês de incentivo à doação de órgãos

Paraná realizou 352 transplantes de órgãos até julho (foto: Venilton Kuchler/SESA-PR)

Para comemorar os 20 anos da Central Estadual de Transplantes (CET) e o mês dedicado à doação de órgãos, celebrado em setembro, o Governo do Estado abre nesta quinta-feira (1) uma exposição que conta a história da instituição. A mostra fica em cartaz no Palácio Iguaçu, em Curitiba, até 10 de setembro. A abertura da exposição ocorre às 9 horas no hall do Palácio.

Ao longo de setembro, a Secretaria de Estado de Saúde vai desenvolver algumas atividades para incentivar a doação de órgãos. De janeiro a julho de 2016, o Paraná obteve um excelente desempenho na área de transplantes e doações de órgãos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de doações passou de 144 para 196, enquanto o número de transplantes foi de 257 para 352 procedimentos.

Entretanto, a lista de espera por um transplante de órgão ainda tem 1.919 pacientes cadastrados. “Já avançamos muito na área, mas ainda tem muita gente aguardando um órgão no Estado, por isso nosso trabalho deve ser contínuo”, afirma a diretora da CET, Arlene Badoch.

Doador

Para se tornar um doador de órgãos basta avisar a família. De acordo com a diretora, a negativa familiar ainda é o principal motivo para a não doação. Este é o tema da campanha Fale Sobre Isso, do Governo do Estado.

“A doação de órgãos só vai ocorrer com autorização dos familiares. Por isso, é importante que as pessoas abordem o assunto dentro de casa e deixem claro para os parentes mais próximos o seu desejo de se tornar doador após a morte”, esclarece Arlene. Ela explica que um único doador pode salvar até 10 vidas. “É possível doar rins, coração, pulmões, fígado, pâncreas e também tecidos, como ossos, tendões, pele, córneas e valvas cardíacas”, diz a diretora.