Obra bloqueia rua no Alto da Glória

A partir de amanhã, obras no pavimento irão bloquear totalmente a Rua Carlos Eduardo Leão, entre as ruas General Carneiro e Padre Antonio, no bairro Alto da Glória. A previsão de duração dos trabalhos é de 15 dias. Será permitido o acesso à quadra para moradores.

O desvio de trânsito na região poderá ser feito pela Rua General Carneiro e Av. Agostinho Leão Júnior e pela Rua General Carneiro, Rua Padre Antonio, Rua Dr. Faivre e novamente Rua Padre Antonio. Na região, o motorista que estiver na Rua Gottlieb Mueller terá que obrigatoriamente fazer a conversão à esquerda quando chegar na Rua General Carneiro, pois não terá como acessar a Rua Carlos Eduardo Leão.