Maria Victória volta a citar Lerner

A candidata do PP, Maria Victória, voltou a tentar vincular sua candidatura à gestão do ex-prefeito Jaime Lerner. Lembrou que quando assumiu a prefeitura, pela primeira vez, no início dos anos 70, Lerner era um “jovem arquiteto”, e que ele tornou a cidade uma referência em urbanismo. “Sou jovem, tenho sonhos de contribuir como administradora e mulher”, disse ela, que apresentou ainda seu vice, o ex-deputado federal Luciano Pizzatto (PRTB).

O candidato do PSD, Ney Leprevost usou o programa de hoje para se apresentar. Contou que tem 42 anos, nasceu em Curitiba e estudou boa parte da infância em escola pública. Tem um filho de cinco anos, e começou a trabalhar com 13 anos como repórter esportivo. “Com 25 anos de idade fui secretário do Esporte e Turismo, na época, o secretário mais jovem do Brasil”, disse.



Ex-prefeito defende integração

O candidato a prefeito do PMN, Rafael Greca, afirmou que vai reintegrar o transporte metropolitano com Curitiba para diminuir o impacto da tarifa na vida dos trabalhadores. Em reunião com funcionários de empresas de asseios e conservação e lideranças da Regional Boa Vista, Greca destacou desintegração custa caro para as famílias. “Curitiba é uma só e não merece ser desintegrada. Esta desintegração afeta os trabalhadores, como os 2.500 garis que cuidam da limpeza da nossa cidade”, disse Greca. Durante o encontro, Greca também apresentou suas propostas para o transporte coletivo.

Greca destacou que pretende tornar “Curitiba referência para o mundo na área de transporte coletivo”. Entre as propostas apresentadas estava a criação do cartão único para que o usuário apresente no terminal da cidade de Colombo e possa descer no terminal do CIC, sem que haja duplicidade de pagamento ou troca de ônibus em outros terminais.

No encontro, Greca destacou que pretende resgatar o programa Tudo Limpo. “Curitiba vai voltar a ser um cidade limpa, com equipes para limpar, varrer, carpir e despichar”, disse. O programa prevê a contratação de desempregados para serviços temporários na manutenção de praças, bosques, jardinetes, escolas, terrenos baldios. Quando era prefeito, o programa também oferecia cursos de jardinagem, horticultura e alfabetização.



Requião defende fomento ao turismo

O candidato a prefeito Requião Filho (PMDB) defendeu ontem em visita ao Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA) de Curitiba e Litoral a criação de projetos para incentivar o turismo na cidade. Ele disse acredita que a criação de empregos no setor será um dos grandes desafios de sua gestão, se eleito prefeito da capital. Para isto, mudar licitações, revitalizar a rua XV, facilitar o acesso de ônibus a hotéis e, da mesma forma, de táxis a bares e restaurantes, estão entre os projetos.

O peemedebista apontou ainda a desburocratização como uma das metas a ser perseguida para devolver Curitiba aos curitibanos. "Colocar Curitiba de volta como um destino turístico de forma intensa é muito interessante, mas significa mais do que colocar propaganda no Jornal Nacional. Se o empresário não pode trabalhar dentro do seu propósito, ele não está funcionando. É preciso pensar no turismo como um todo”, disse.

Requião Filho também defendeu a ideia de ampliar as permissões de atuação de food trucks, revitalizar pontos turísticos deteriorados e incentivar a realização de grandes eventos. "Não tenho compromisso com a velha política ou grupos econômicos", afirmou.



Educadores recebem Fruet

Cerca de 900 professores e pais de alunos de escolas municipais estiveram na noite de segunda-feira na Sociedade Água Verde, em um encontro com o prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT). No encontro, Fruet disse que a população irá escolher em outubro entre duas formas de fazer política e de tratar a educação. “De um lado, há aqueles que tratam os professores com violência, sem diálogo e que geraram o dia 29 de abril. Desse outro lado, há pessoas do diálogo e da responsabilidade. De um lado, há aqueles que estão envolvidos com corrupção”, afirmou.

O pedetista disse que sua administração foi a que mais investiu em educação na história de Curitiba. Segundo ele, o orçamento da Secretaria de Educação passou de R$ 800 milhões em 2013 para R$ 1,6 bilhão em 2016, o equivalente a 30% do orçamento da cidade para investir no aprendizado das crianças. De acordo com o prefeito, isso garante o destaque do Município nos próximos anos como uma cidade que assegura a formação crítica, a elevação da qualidade de vida e oferece uma mão de obra qualificada para quem deseja investir no Brasil.