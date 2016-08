Na Boca Maldita, só duas barracas de candidatos (foto: Franklin de Freitas)

O eleitor que assistiu à propaganda eleitoral na TV ou segue candidatos no Facebook deve estranhar as ruas limpas e sem materiais de campanha em plena disputa pela prefeitura de Curitiba. Diferentemente de outros anos, passadas duas semanas desde o início oficial da corrida eleitoral, não há bandeiras nas esquinas, panfletos espalhados pelo chão nem carros de som divulgando o número de candidaturas.

A tendência é que as campanhas políticas sejam assim a partir deste ano: mais focadas em mídias sociais e na comunicação direta com os eleitores, o que as torna menos invasivas e poluentes. Além da limitação financeira, imposta pela minirreforma eleitoral do ano passado, os candidatos avaliam que há uma nova percepção entre o eleitorado, cansado das campanhas milionárias e presentes em praticamente todos os lugares, como no passado.

Neste ano, as ações “tradicionais” de campanha em Curitiba têm sobrevivido nos bairros mais afastados da região central, onde os candidatos ainda participam de caminhadas e distribuem panfletos e adesivos. Mas até a Boca Maldita, tradicional ponto de discussão e difusão de ideias na cidade, tem ficado “abandonada”. As ações eleitorais no local estão mais fortes aos sábados pela manhã, quando candidatos a vereador fazem panfletagens – atos que muitas vezes são aproveitados pelos candidatos à prefeitura.

“Tem menos dinheiro nas campanhas. E o ambiente político ajudou a tornar as campanhas menos invasivas”, avalia o cientista político Mário Sérgio Lepre, professor da PUC-PR. “O eleitor está observando muito, qualquer coisa que seja mais agressiva ou abusiva acaba gerando desconfiança”. Para Lepre, a tendência é que esse novo formato aumente a qualidade das campanhas. “É bom que as campanhas caminhem para esse lado mais módico, que pode gerar ideias melhores e levar a uma reestruturação dos partidos”.

Flagrante

Um senso crítico maior por parte do eleitorado também é um fator apontado por Marcos José Zablonsky, professor de Comunicação e especialista em Administração e Marketing. “As regras estão mais trabalhadas e há uma percepção de que o candidato que cometer uma ilegalidade já sai perdendo”, afirma. Ele lembra ainda que, com a criação de aplicativos, ficou mais fácil encaminhar denúncias de propaganda irregular. “É fácil fotografar uma situação de descumprimento da lei. Se isso se replica nas mídias sociais, pode aumentar a rejeição do candidato”.

Reuniões restritas

Sem uma grande presença de cabos eleitorais e bandeiras nas ruas, os candidatos à prefeitura têm participado de reuniões e eventos com grupos específicos e restritos. Hoje, por exemplo, o candidato do PMN à prefeitura, Rafael Greca, se reúne com comerciantes no Centro Histórico e participa de uma reunião com a Grande Oriente do Paraná. Afonso Rangel (PRP) se encontra com sócios do Clube Curitibano. Já Tadeu Veneri (PT) participa de reunião com agentes do Centro Redentorista de Ação Social. No último sábado, os candidatos Ney Leprevost (PSD), Maria Victoria (PP), e Rafael Greca participaram do jantar beneficente em prol da Maternidade Mater Dei. No dia seguinte, Gustavo Fruet almoçou com cerca de 50 integrantes da Associação Okinawa Kenjin – que reúne descedentes de japoneses originários da ilha de Okinawa, no Oceano Pacífico.