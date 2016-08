O candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), tem feito mobilizações nas regionais da cidade, com distribuição de material de campanha de casa em casa e nos estabelecimentos comerciais. Rafael Greca (PMN) também tem feito ações nas ruas de bairros, com bandeiras e panfletagens. A estratégia também é utilizada pela candidata do PP, Maria Victoria, que já percorreu os bairros da cidade. A campanha descarta o uso de bandeiras.

Requião Filho (PMDB), que tem feito uma “campanha virtual”, também aposta no corpo a corpo, mas em locais específicos. No próximo fim de semana, estará no Sítio Cercado. Não há panfletagens programadas – e para santinhos, a campanha utilizará material reciclado. Ademar Pereira (Pros) tem promovido caminhadas e utilizado materiais em bairros. Afonso Rangel (PRP) quer compensar o pouco na TV com carreatas. A próxima será no sábado, no Santa Cândida. Tadeu Veneri (PT) tem visitado bairros e feito caminhadas na Boca Maldita. Xênia Mello (Psol) tem apostado em panfletagens e tocado o jingle em sua barraquinha na Rua XV.