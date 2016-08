O vereador professor Galdino (PSDB) culpou uma jornalista da assessoria da Câmara Municipal de Curitiba pela divulgação de notícia segundo a qual ele estaria impedido de disputar a reeleição por problemas com a Justiça Eleitoral. Em discurso na sessão de ontem, Galdino, que não disse o nome da profissional, exigiu a retratação e chamou a jornalista de “cabaça”. “Espero que essa fulana se retrate da cagada que fez senão vai continuar cabaça”, disse Galdino. O presidente da Câmara, Ailton Araújo (PSC) solicitou a retirada do palavrão das notas taquigráficas.

Repúdio

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor/PR) divulgou nota de repúdio contra o que chamou de “agressões verbais” feitas pelo vereador. O diretor-presidente do SindijorPR, Gustavo Vidal, disse lamentar que um representante do povo curitibano deprecie o trabalho dos jornalistas com um linguajar inapropriado para uma pessoa pública. “Uma pena que, mesmo em 2016, ainda há pessoas que utilizam termos misóginos. Mais triste ainda é ver que tais palavras vieram de um vereador. Tentar desqualificar uma profissional desta maneira não agrega coisa alguma. Existem diversas maneiras de expressar o repúdio pelo erro. Esta, com certeza, não é uma delas”, afirmou.

Ilação

O diretor de comunicação da CMC, Filipi Oliveira, informou que entrará com esclarecimentos junto ao presidente da Câmara e à Mesa Diretora da casa para falar sobre o trabalho dos jornalistas. Oliveira lembra que não é a primeira vez que Galdino questiona o trabalho da comunicação da CMC de forma acintosa. “A ilação do vereador chega a ser absurda. Considero estas críticas infundadas, ofensivas e cerceia o trabalho da imprensa. Por conta disto que estou entrando com este esclarecimento”, disse.

Coração

O deputado estadual e radialista Luiz Carlos Martins (PSD) passou na segunda-feira por um procedimento de angioplastia e segundo os médicos, tudo correu muito bem, sem intercorrências,. Martins recebeu dois stents no coração para corrigir uma obstrução cardiovascular. O stent coronário é um tubo minúsculo, expansível, que ajuda a reduzir o bloqueio ou estreitamento na artéria. Martins se recupera bem e deve receber alta hoje. A volta ao trabalho deve acontecer nos próximos dias. O parlamentar esté em licença médica da Assembleia.

Cohab

O juiz João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, da 1ª Zona Eleitoral, determinou ontem a retirada imediata de todos os perfis de rede social mantidos pela Cohab de Curitiba. A decisão abrange tanto o Twitter quanto ao Youtube, sob pena de multa diária no valor de R$ 5mil em caso de descumprimento e atende pedido da coligação que apoia a candidatura de Rafael Greca (PMN). De acordo com os advogados da coligação, os dois canais estavam fazendo “postagens elogiosas à atuação” do prefeito e candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT), além de matérias promovendo a atuação da companhia “beneficiando eleitoralmente os representados”.

Pacote

Pedidos de vista apresentados por vários deputados transferiram para hoje a votação dos seis projetos que compõem o novo pacote de ajuste fiscal do governo Beto Richa (PSDB) na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Como o governo fechou acordo com representantes do setor produtivo para que o texto seja alterado, deixando claro que não haverá taxação sobre empresas paranaenses, mas apenas sobre energia elétrica excedente vendida para outros estados, o líder da bancada de situação, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), afirmou que os projetos receberão emendas já em plenário. A matéria volta hoje à discussão na CCJ, em reunião extraordinária.