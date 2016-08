Jogadores comemoram a vitória sobre o Sampaio (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 1 a 0 o Sampaio Corrêa, nessa terça-feira (dia 30) à noite, pela 22ª rodada da Série B. Com o resultado, o time subiu para a 13ª colocação, com 29 pontos. A equipe do Maranhão segue em último lugar, com 14 pontos.

O gol da vitória só saiu aos 45 minutos do segundo tempo, em jogada individual do atacante Lúcio Flávio. O jogador é o vice-artilheiro do time na Série B, com quatro gols. Ele agora é o goleador do clube na temporada, com 13 gols, à frente de Robson, que tem 12.

O empate em casa com o lanterna seria um vexame, ainda mais que o Paraná teve uma “mãozinha” do apito. O Sampaio Corrêa teve gol mal anulado aos 10 minutos do 2º tempo. Pimentinha cruzou rasteiro e Enercino marcou o gol. O árbitro anulou por impedimento. O replay mostrou que não houve irregularidade no lance. O Paraná teve um gol anulado, aos 17 do 2º, pelo mesmo motivo. No replay, fica nítido o impedimento de Karanga.

PÚBLICO

A promoção de ingressos, com redução de R$ 50 para R$ 30, fracassou. O público foi de 1.648 pagantes. A média do clube na competição é de 2.600 pagantes – a pior registrada pelo clube nos últimos 12 anos.

TÉCNICO

Esse foi o 14º jogo do técnico Marcelo Martelotte no Paraná. Ele soma agora 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas – aproveitamento de 38,1% dos pontos. O técnico anterior, Claudinei Oliveira, teve desempenho superior na Série B 2016, somando 41,7% dos pontos nos 8 jogos pelo clube.

CRISES

O Paraná acabou com um jejum. O time estava há 7 jogos sem vencer e 3 seguidos sem marcar gols. O Sampaio chegou agora a 10 partidas sem vitórias.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha Leonardo, Valber, Murilo Rangel e Henrique, todos lesionados. Rafael Carioca e Uchôa estavam suspensos. A novidade era o atacante Guilherme Queiroz, que fez sua primeira partida como titular no clube. O esquema tático foi o mesmo 4-2-3-1 de sempre. A linha de três tinha Queiroz (direita), Cristian (centro) e Robson (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná não conseguiu dominar o jogo e ainda teve problemas na marcação. O Sampaio, porém, mostrou um time fraco no aspecto individual e pouco organizado. Foi um jogo ruim. O 1º tempo foi equilibrado, com quatro jogadas ofensivas expressivas para cada equipe.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, uma troca de volantes no Paraná. Saiu Claudevan e entrou Lucas Otávio. Aos 13, troca de meias: saiu Cristian e entrou Nadson. Aos 28, troca de atacantes: Queiroz por Lúcio Flávio. As substituições pouco mudaram o cenário. Lucas Otávio até melhorou a qualidade do passe, mas o Paraná seguiu com dificuldades para criar chances. A diferença é que o Sampaio atacou menos no 2º tempo, mas teve um gol mal anulado na única oportunidade que criou. O time paranaense só chegou ao gol aos 45 minutos do 2º tempo. Lúcio Flávio partiu em contra-ataque, driblou dois adversários e chutou no canto, com estilo.

ESTATÍSTICAS

O Paraná teve 59% de posse de bola, 10 finalizações (3 certas), 83% de precisão nos passes e 6 escanteios. O Sampaio somou 11 finalizações (2 certas), 75% nos passes e 3 escanteios. Os dados são do Footstats.

PARANÁ 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

Paraná: Marcos; Diego Tavares, João Paulo, Alisson e Henrique Gelain; Leandro Silva, Claudevan (Lucas Otávio), Guilherme Queiroz (Lúcio Flávio), Cristian (Nadson) e Robson; Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte.

Sampaio Corrêa: Rodrigo; Éder, Wágner, Luiz Otávio e Heverton; Diogo Orlando, Tássio (Diego Lorenzi), Rayllan, Enercino e Pimentinha; Elias (Jean Carlos). Técnico: Flávio Araújo

Gol: Lúcio Flávio (45-2º)

Expulsão: Luiz Otávio (38-2º)

Cartões amarelos: Tássio, Luiz Otávio, Heverton (SC). Alisson (P).

Árbitro: Cleisson Veloso Pereira (MG)

Público: 1.648 pagantes (2.423 total)

Renda: R$ 22.015,00

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Henrique Gelain cruza. Karanga gira e chuta. A zaga bloqueia.

20 – Robson chuta de fora da área. A bola passa perto, sobre o gol.

23 – Diego Tavares cruza rasteiro. Karanga fura na pequena área.

29 – Diego Tavares cruza rasteiro. Na pequena área, Karanga chuta fraco e o goleiro segura.

32 – Elias chuta forte, de longe. A bola passa perto, ao lado.

42 – Éder chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

45 – Pimentinha chuta do bico da área. A bola vai sobre o gol.

Segundo tempo

8 – Diego Tavares chuta de fora da área. O goleiro espalma no canto.

10 – Pimentinha cruza rasteiro e Enercino marca o gol. O árbitro anula por impedimento. O replay mostra que não houve impedimento.

17 – Diego Tavares cruza rasteiro. Karanga, impedido, marca o gol. O árbitro anula.

31 – Robson recebe na meia-lua e ajeita para trás, mas o passe sai curto.

34 – Pimentinha chuta cruzado. Marcos rebate. Enercino domina com a mão e marca o gol. O árbitro anula.

37 – Contra-ataque. Três contra um. Lucas Otávio chuta no zagueiro. Lúcio Flávio pega o rebote e chuta perto, sobre o gol.

45 – Gol do Paraná. Lúcio Flávio parte em contra-ataque, dribla dois adversários e chuta no canto, com estilo.